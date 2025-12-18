新発想の3in1筋膜リリースガン zepan M8T新登場。zepan（ゼパン）ショップ楽天市場店にて販売開始
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、zepan（ゼパン）ショップ楽天市場店にて、2025年11月19日より『zepan M8T』の販売を開始しました。本製品は付属のアームをつけることで手では届きにくい肩甲骨まわりへのアプローチが可能。ハンディサイズではカバンやポーチの中に入れて持ち運びもできて、出先でも手軽にセルフケアが出来ます。また身体の様々な部位に対応した5種類のアタッチメントも同梱しています。
【商品仕様】
製品名：筋膜リリースガン
型番：M8
バッテリー容量：1200mAh
充電端子：Type-C
充電時間：約2.5時間
動作時間：最大約8時間（レベル1の場合）
定格電圧：DC7.4V
振動レベル/振動数：4レベル/1200～3000rpm
最大振幅：7mm
最大消費電力：約45W
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/zepan/zepan-m8t-ss/
【本製品の特徴】
■1台3役で使える筋膜リリースガン
1台で3通りのサイズに変形。
手の届きにくい背中周りまでアプローチが可能です。
■5種類のアタッチメント付属
肩、ふくらはぎ、腕、足裏など様々な部位に対応したアタッチメントを付属。
■1200mAhのバッテリーを搭載
最大約8時間使用が可能。Type-C充電に対応。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337342&id=bodyimage1】
【販売店舗情報】
ショップ名：zepan（ゼパン）ショップ
運営会社：鑫三海株式会社
ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/zepan/
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/zepan/
Instagram（@zepan.jp）：https://www.instagram.com/zepan.jp/
X（@SINSANKAI）：https://x.com/SINSANKAI
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337342&id=bodyimage2】
配信元企業：鑫三海株式会社
【商品仕様】
製品名：筋膜リリースガン
型番：M8
バッテリー容量：1200mAh
充電端子：Type-C
充電時間：約2.5時間
動作時間：最大約8時間（レベル1の場合）
定格電圧：DC7.4V
振動レベル/振動数：4レベル/1200～3000rpm
最大振幅：7mm
最大消費電力：約45W
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/zepan/zepan-m8t-ss/
【本製品の特徴】
■1台3役で使える筋膜リリースガン
1台で3通りのサイズに変形。
手の届きにくい背中周りまでアプローチが可能です。
■5種類のアタッチメント付属
肩、ふくらはぎ、腕、足裏など様々な部位に対応したアタッチメントを付属。
■1200mAhのバッテリーを搭載
最大約8時間使用が可能。Type-C充電に対応。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337342&id=bodyimage1】
【販売店舗情報】
ショップ名：zepan（ゼパン）ショップ
運営会社：鑫三海株式会社
ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/zepan/
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/zepan/
Instagram（@zepan.jp）：https://www.instagram.com/zepan.jp/
X（@SINSANKAI）：https://x.com/SINSANKAI
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337342&id=bodyimage2】
配信元企業：鑫三海株式会社
プレスリリース詳細へ