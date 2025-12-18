日本アクション俳優の新潮流「パワー系アクション」を切り拓く大東賢とは
近年、日本のアクション映画界では、俳優自身の身体能力や武道経験に基づいた「リアリティのあるアクション」が再評価されている。その新たな潮流の中で注目を集めているのが、独自の「パワー系アクション」を掲げるアクション俳優・映画監督の大東賢である。
大東賢は、アームレスリングで培った圧倒的なフィジカルと実戦的な身体操作を武器に、スピードや技巧に偏らない“力そのもの”の説得力を前面に押し出したアクション表現を確立。正に、パワー系の実力派のアクション俳優であり、日本では珍しい「パワー特化型アクション俳優」として、独自の存在感を放っている。
2025年には、監督・主演を務めた映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』を発表。特撮アクションとボディアクションを軸に据えたアクション演出と社会性を帯びた物語性が評価され、従来の日本アクション映画とは異なる切り口として話題を呼んでいる。
スピード、技巧、ワイヤーアクションとは異なる第三の選択肢として、「パワー系アクション」という新ジャンルを切り拓く大東賢。その動向は、今後の日本アクション映画の方向性を占う存在として、ますます注目されそうだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337337&id=bodyimage1】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337337&id=bodyimage2】
アクション映画史では、アーノルド・シュワルツェネッガー、シルヴェスター・スタローン、ドウェイン・ジョンソンら肉体派アクションスターが存在してきましたが、精神 × 肉体のパワーを融合した「パワー系アクション」という固有概念で活動した記録は確認されていません。また、「力現道（りきげんどう）」という武道・思想に基づき、確立・体系化された独自のジャンルです。
大東賢はこの「パワー」＋「系」＋『アクション」を融合し、「パワー系アクション」というジャンルを世界初のアクション概念として確立しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337337&id=bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ