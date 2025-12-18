蒸気注入装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（自動式、半自動式）・分析レポートを発表
2025年12月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「蒸気注入装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、蒸気注入装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
________________________________________
本レポートによると、世界の蒸気注入装置市場は2024年に約7.17億ドル規模で評価され、2031年には約9.91億ドルへと拡大する見通しです。
レビュー期間における年平均成長率は4.8％とされ、衛生管理ニーズの高まりと自動化への移行が市場成長を後押ししています。
蒸気注入装置は、装置や配管を分解することなく、高温蒸気を閉鎖環境下で循環させ、内部を直接滅菌する技術であり、医薬品や食品、バイオ関連産業で不可欠な工程として定着しています。
市場の分析では、米国の関税政策および各国の政策適応が競争環境に及ぼす影響、地域経済の変動、サプライチェーンの強靭性などが検討されています。これにより、国際市場における需給構造や企業間競争の特徴がより明確に捉えられています。
________________________________________
調査の特徴と目的
________________________________________
本レポートは、世界市場における定量・定性の両面から蒸気注入装置を詳細に分析しています。製造企業、地域、製品タイプ、用途別に市場規模を算出し、2020年から2031年までの消費額・販売数量・平均販売価格の推移を示しています。
特に2025年時点の主要企業の市場占有率や製品動向が示され、市場競争の構造を理解するための重要な情報となっています。
調査の主要目的としては、
・世界および主要国の総市場機会の把握
・蒸気注入装置の成長可能性の評価
・製品および用途別の将来成長の予測
・市場競争要因の分析
が掲げられ、企業の事業戦略策定に資する内容となっています。
________________________________________
主な市場企業と競争状況
________________________________________
本レポートで取り上げられている主要企業には、Agidens、Alflow、BioPulse Solutions、Bvalve、ECMC、Electro-Steam Generator Corp、Emerson、GEA、Hosokawa Micron BV、Kaye、Kerone、Propack Technologies、WIKA Alexander Wiegand などが含まれます。
これらの企業は、製品ポートフォリオ、売上、地域展開、技術革新などで分析されており、それぞれの強みと市場ポジションが明確に示されています。
特に、自動化技術や高精度制御システムを提供する企業が競争力を持ち、医薬品・バイオ分野の拡大に伴う高度な滅菌要件に対応することで市場を牽引しています。
________________________________________
市場セグメンテーション
________________________________________
製品タイプとしては、自動式、半自動式、その他のカテゴリに分類され、自動式の採用が増加していることが示されています。
また用途別では、医薬品、食品、ライフサイエンス、その他が主要市場となり、特に医薬品・バイオ分野での需要が高いことが強調されています。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。それぞれの地域で産業基盤や規制環境が異なるため、市場成長の速度や導入形態に差異が見られます。
