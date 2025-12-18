「一度“死んだつもり”で立ち上がれ！」謎のアーティストsowaka、魂を揺さぶる新曲「千 -SEN-」が70万回再生突破！
2024年、「鬼 -ONI-」で鮮烈なデビューを果たしたミステリアスなアーティストsowakaが、新曲「千」を2025年12月13日（土）にリリース。YouTubeに公開されたMusic Video「千 -SEN-」は、公開から3日で60万回再生を超え、その後も再生数を伸ばし続けている。
ー楽曲「千」についてー
楽曲「千」は、ラテンの躍動するリズムに乗せ、リスナーの魂を挑発的に揺さぶる。
人を羨み、妬み、恨み、蔑みーー負の感情に溺れながら生きる者たちへ、「くだらない感情に囚われて生きるくらいなら、一度“死んだつもり”になってみるといい。その行動に、いったいどんな意味があるのか？」というメッセージが込められている。
耳に残る「いっそ一回逝っちゃえば」ではじまるサビは、「人間は刹那的な欲望に負け、時に運命に呑まれる生き物。選択ひとつで堕ちることも、進むこともある。人生はまさに綱渡り。」と、自分の受け継いできた命、魂を顧みるきっかけを与えてくれる。
ー縦型Music Videoが異世界へと誘うー
Music Videoでは、敢えて縦型の映像にすることで、ラテンの楽曲に合わせたダンスの躍動感をより一層感じさせる作品となっている。
この世のものではないモノたちが登場する独特の異世界感は、運命に翻弄される人間の魂を感じさせ、どこか奇妙で恐ろしいながらも、不思議と何度も観たくなる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337313&id=bodyimage1】
「千 -SEN-」 Official Music Video
https://youtu.be/xUF3qwCFuIk
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337313&id=bodyimage2】
「千」streaming & download
https://linkco.re/TA14a2DR
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337313&id=bodyimage3】
アーティスト「sowaka」プロフィール
「言霊の祐くる国」日本に生まれる。 この世の阿鼻叫喚、心の穢れ、目には見えない闇の世界を憂い、畏れながら、時に挑発的且つ妖艶に、時に力強く、時に哀しく、”この世をどう生きるのか”を問う。
sowaka official site
https://www.sowaka-ism.com
Instagram
https://www.instagram.com/sowaka.ism/
TikTok
https://www.tiktok.com/@sowaka.ism
X（sowaka STAFF official）
https://x.com/sowaka_ism
