欧州はロボット工学分野における世界的なリーダーシップを強化しており、2Dおよび3Dマシンビジョンシステム市場は2030年までに116億ドル規模へと急成長する見込み。
ヨーロッパの先進的な製造エコシステム、ロボット工学の強力な普及、そしてマシンビジョン技術の急速な導入は、地域全体の産業オートメーションの未来を変革しつつあります。
ヨーロッパは、ロボット工学とオートメーションにおいて世界で最も影響力のある地域の一つとしての地位をますます強固なものにしており、世界のロボット市場の約32%を占めています。産業用ロボットだけでも世界市場シェアの約3分の1を占めており、先進的な製造、自動車生産、そして産業工学におけるヨーロッパの長年にわたるリーダーシップを裏付けています。オートメーション技術の進化に伴い、マシンビジョンシステム、特に2Dおよび3Dソリューションは、現代の工場における精度、効率、そしてインテリジェンスを実現する上で不可欠な要素として台頭しています。
業界分析によると、欧州の2Dおよび3Dマシンビジョンシステム市場は、2021年の47億8,970万米ドルから2030年には115億9,110万米ドルに成長すると予測されています。この力強い拡大は、2022年から2030年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）10.6%を反映しており、複数の業界におけるビジョンベースの自動化の導入加速を浮き彫りにしています。
欧州の産業オートメーション戦略の中核を担うマシンビジョン
マシンビジョンシステムは、機械がリアルタイムで「見て」、分析し、判断することを可能にすることで、欧州の産業環境に変革をもたらしています。これらのシステムは、品質検査、欠陥検出、物体認識、誘導、測定に広く利用されており、高精度な製造プロセスを支えています。欧州の製造業者が生産性の向上、操作ミスの削減、そして厳格な品質基準の達成に努める中、高度な2Dおよび3Dマシンビジョンソリューションに対する需要は高まり続けています。
2Dマシンビジョンシステムは、バーコード読み取り、表面検査、パターン認識などのアプリケーションに不可欠な存在です。同時に、奥行き、体積、空間データを取得できることから、3Dマシンビジョンシステムが急速に普及しています。この機能は、ロボット誘導組立、ビンピッキング、物流自動化、そして従来の2D画像処理では不十分な複雑な検査タスクにおいて、ますます重要になっています。
市場成長を牽引するロボット工学のリーダーシップ
ヨーロッパの産業用ロボットにおける確固たる地位は、マシンビジョン導入の重要な推進力となっています。ドイツ、フランス、イタリア、北欧諸国といった国々は、特に自動車、エレクトロニクス、機械分野において、ロボット密度の高い先進的な製造拠点を有しています。ロボットの知能化と自律化が進むにつれ、マシンビジョンシステムは工場現場の精度、柔軟性、安全性を向上させる標準コンポーネントとして統合されつつあります。
協働ロボット（コボット）は、このトレンドをさらに加速させています。人間と共存するように設計された協働ロボットは、物体の検出、ジェスチャーの認識、安全なインタラクションの確保にビジョンシステムに大きく依存しています。ヨーロッパの中小企業（SME）における協働ロボットの導入拡大は、今後数年間の市場拡大に大きく貢献すると予想されています。
インダストリー4.0とスマートマニュファクチャリングの導入
