～集まれ!未来のクリエーター 「AI講座」と「ものづくり」を一度に体験!～ 「未来クリエイターズ『AI×デザイン×ものづくり』ミニワークショップ」 1月24日（土）に開催
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は2025年7月・8月に開催した「未来クリエイターズ『AI×デザイン×ものづくり』ワークショップ」の好評の声にお応えして、内容を凝縮した短縮版「ミニワークショップ」を2026年1月24日（土）に教育ネット横浜本社にて開催いたします。
同ワークショップは、AI講座、デザイン講座、ものづくりが一度に体験でき、総合的にデジタルクリエイティブを学ぶことができる内容となっています。ものづくりではAIを活用して、オリジナルアクリルキーホルダー作りにチャレンジし、ワークシートと振り返りプリントもお渡しいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337124&id=bodyimage1】
夏に開催した「未来クリエイターズ『AI×デザイン×ものづくり』ワークショップ」の参加者からは
・「AIを使ってデザインを考えることが面白かった」
・「自分で考えたものが形になってうれしい」
などの感想が聞かれ、保護者の方からは
・「AIは触らせてあげたいけれど安全面が心配でなかなか始められていませんでした。第三者の方に説明を
受けると素直に受け入れるところがあるので親以外から話があり、始められたのはとてもよかったです。」
といったお声をいただきました。
また、参加した子どもたちの保護者アンケートでは「AIへの理解が深まった」の回答が100%だったほか、下
記のような回答が得られました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337124&id=bodyimage2】
子どもたちが「自分で考え、手を動かし、表現する」体験を通して、これからの時代に必要な力を楽しく身に
つける同ワークショップにぜひご参加ください。
■ 「未来クリエイターズ『AI×デザイン×ものづくり』ミニワークショップ」
＜日時＞
1月24日（土）
（1）9:30-10:30 （2）11:00-12:00 （3）13:30-14:30 （4）15:00-16:00
1コマ１時間完結
＜会場＞
株式会社教育ネット 横浜本社
所在地: 神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST２階
電話: 045-530-9401
交通:横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩1分
＜対象年齢＞
小学4年生から中学3年生
※タイピングでの文字入力スキルが必要となります。
※兄妹見学のみの参加は不可とさせていただきます。
ご質問、デジタルデータのご要望などはinfo@edu-net.co.jpまで
※保護者の見学は不可とさせていただきます。
＜定員＞
各6名
＜参加費＞
1人 2,500円
＜ワークショップ概要＞
第一部 生成ＡＩの特性を理解しよう
・ＡＩの特性や注意点
第二部 デザインの考え方を学ぼう
・ものづくりの概念、著作権や意匠権
・アクリルキーホルダーデザイン考案
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337124&id=bodyimage3】
＜イベントページ＞
https://edu-net.co.jp/events
＜申し込み方法＞
下記フォームよりお申し込みください。（先着順）
●1月24日（土）
（1）9:30-10:30
https://2026012401.peatix.com
（2）11:00-12:00
https://2026012402.peatix.com
（3）13:30-14:30
https://2026012403.peatix.com
（4）15:00-16:00
https://2026012404.peatix.com
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:石塚・大谷
電話：045-530-9401
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
