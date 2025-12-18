ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」 しんちゃんに会える！冬休み「スペシャルビンゴ大会」を開催！ 2025年12月28～30日、2026年1月1日～4日の7日間限定
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気エリア「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」で、家族みんなで楽しめる冬限定の「スペシャルビンゴ大会」 を開催いたします！
開催日は2025年12月28日・29日・30日、そして2026年1月1日～4日の7日間限定で、各日14時から1回限定開催となります。この期間は特別にしんちゃんが登場します！
ビンゴしたお客様には、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」のチケットやオリジナルグッズをプレゼント。ビンゴ大会の後には、しんちゃんとのグリーティングも開催いたします！
家族の思い出に残るひとときを、ぜひニジゲンノモリでお過ごしください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337121&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337121&id=bodyimage2】
■イベント概要
日時：
2025年12月28日（日）、29日（月）、30日（火）、
2026年1月1日（木）、2日（金）、3日（土）、４日（日）の計7日間
景品：
【1等】クレヨンしんちゃんアドベンチャーパークご招待券（ライトチケット）3名分
【2等】シロ ポーチ付きエコバッグ
【3等】シロ カチューシャ
【4等】刺繍ハンカチ
【5等】缶ミラー
▼景品一例
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337121&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337121&id=bodyimage4】
場所：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内、キッズエリア「のんびりのはら」「ワクワク！かくれんぼ迷路inふたば幼稚園」前
内容：
上記対象日の14時より約30分間、豪華景品が当たる「スペシャルビンゴ大会」に参加いただけます。
ビンゴ大会終了後にしんちゃんとのグリーティングも実施いたします。
参加費：
無料 ※別途、アトラクション入場チケットが必要です
URL：
https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK （c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2025
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ