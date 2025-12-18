民間宇宙旅行時代到来！代表TAICHIがバイキングエデン「12/6神戸発着 九州・四国 神秘の島々と歴史ロマン」に乗船し「ユニバーサル時代の到来-民間宇宙革命が創る近未来」第1回目の講演を実施！

民間宇宙旅行時代到来！代表TAICHIがバイキングエデン「12/6神戸発着 九州・四国 神秘の島々と歴史ロマン」に乗船し「ユニバーサル時代の到来-民間宇宙革命が創る近未来」第1回目の講演を実施！