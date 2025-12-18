民間宇宙旅行時代到来！代表TAICHIがバイキングエデン「12/6神戸発着 九州・四国 神秘の島々と歴史ロマン」に乗船し「ユニバーサル時代の到来-民間宇宙革命が創る近未来」第1回目の講演を実施！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、2025年12月10日に、クルーズ船「バイキング・エデン」での特別講演「ユニバーサル時代の到来-民間宇宙革命が創る近未来」の第1回目の講演として、「東京からロサンゼルスまで32分で行ける時代がやってくる」と題して講演を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336952&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336952&id=bodyimage2】
当日は、「東京からロサンゼルスまで32分で行ける時代がやってくる」と題して、約45分の講演を行いました。
【講演後の感想＆質問】
●遅れて途中から参加したのですが、ものすごく面白かったです。2回目も聴きに行きます！
●宇宙船を作ってるヴァージンギャラクティックの株を買ったのですが、持ち続けておいて大丈夫でしょうか？
●地球の自転軸が傾いてるのがずっと気になってるのですがなぜですか？
●豪華客船でまさか宇宙旅行の話しが聴けるとは！ワクワクしました！
【第1回講演概要】
演題 「東京からロサンゼルスまで32分で行ける時代がやってくる」
内容 世界中が30分で移動できる時代がやってきたら、世界はどう変わるでしょうか？ニューヨークもロンドンも南極も通勤・通学圏内。テクノロジーの進化によって、地球が一つの共同体に。そう遠くない数年後の近未来の地球を一緒に想像してみましょう。
日時 2025年12月10日（水） 16時00分～16時45分
場所 クルーズ船バイキング・エデン船内「ザ・スター・シアター」
対象 乗船者
■講演スケジュール
第1回（12/10 16:00-）東京からロサンゼルスまで32分で行ける時代がやってくる
第2回（12/10 20:00-）スターシップによって実現する月旅行と火星移住計画
第3回（12/11 16:00-）重力を制するものは宇宙を制する
第4回（12/12 16:00-）文化と歴史が宇宙と未来をつくる！ユニバーサル時代の先駆者へ
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
