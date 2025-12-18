経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『営業目標を「絶対達成」させる思考と技術』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

本気で目標を達成させるためには、どのような営業マネジメントが必要なのか。
そしてマネジメント資料はどのように作り、どうコミュニケーションをとったらいいのか？
考え方や仕組みについて徹底解説します。

目標の2倍の予材を仕込んで、目標を絶対達成させるマネジメント技術「予材管理」で使うシート類もご紹介します。
営業の生産性をアップしたい経営者、マネジャーの皆さん、ぜひご参加ください！

※参加者のみ、50枚を超えるセミナー資料と「予材管理」に関連する3つの資料をプレゼントします。

【開催日】
2026/01/26（月）　13：00～14：30

【講　師】
アタックスグループ　パートナー　横山　信弘

【受講料】
無料

【対　象】
経営者・営業マネージャー・営業責任者
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2163






