オンラインセミナー『営業目標を「絶対達成」させる思考と技術』2026年1月26日（月）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『営業目標を「絶対達成」させる思考と技術』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
本気で目標を達成させるためには、どのような営業マネジメントが必要なのか。
そしてマネジメント資料はどのように作り、どうコミュニケーションをとったらいいのか？
考え方や仕組みについて徹底解説します。
目標の2倍の予材を仕込んで、目標を絶対達成させるマネジメント技術「予材管理」で使うシート類もご紹介します。
営業の生産性をアップしたい経営者、マネジャーの皆さん、ぜひご参加ください！
※参加者のみ、50枚を超えるセミナー資料と「予材管理」に関連する3つの資料をプレゼントします。
【開催日】
2026/01/26（月） 13：00～14：30
【講 師】
アタックスグループ パートナー 横山 信弘
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・営業マネージャー・営業責任者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2163
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
本気で目標を達成させるためには、どのような営業マネジメントが必要なのか。
そしてマネジメント資料はどのように作り、どうコミュニケーションをとったらいいのか？
考え方や仕組みについて徹底解説します。
目標の2倍の予材を仕込んで、目標を絶対達成させるマネジメント技術「予材管理」で使うシート類もご紹介します。
営業の生産性をアップしたい経営者、マネジャーの皆さん、ぜひご参加ください！
※参加者のみ、50枚を超えるセミナー資料と「予材管理」に関連する3つの資料をプレゼントします。
【開催日】
2026/01/26（月） 13：00～14：30
【講 師】
アタックスグループ パートナー 横山 信弘
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・営業マネージャー・営業責任者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2163
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ