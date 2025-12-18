こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switch 「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」追加インストラクター「クロガネ（CV. 杉田智和）」配信開始のお知らせ
〜あわせて新エクササイズ「太極拳」の配信も開始〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」）は、発売中のNintendo Switch™ソフト「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-（以下「本作」）」（国内版）及び「Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer」（海外版 発売元：任天堂株式会社、以下「任天堂」）につきまして、追加インストラクター「クロガネ（CV.杉田智和）」および新エクササイズ「太極拳」の配信を12月18日より開始したことをお知らせします。
なお、今回のインストラクターとエクササイズの追加は無料アップデートでの配信となります。
本作は“今日からはじまる運動習慣”をコンセプトとしたエクササイズゲームです。シリーズを通して好評の、自宅で気持ちよく運動ができる機能はそのままに、ユーザーに最適化した「パーソナルプログラム」の提案や、座ったままエクササイズが行える「チェアフィット」、自分のペースでパンチを打ち込める「ミット打ち」といった新機能を追加しました。これらの新機能の追加により、さらに幅広いお客様のライフスタイルやニーズに対応できるようになり、多くの方に日々の運動習慣の一環として継続してお楽しみいただいております。
・公式HP： https://fitboxing.net/3/
追加インストラクター「クロガネ（CV.杉田智和）」配信開始
本作では豪華声優陣が演じる個性的なインストラクターも魅力の一つです。本年3月と7月には前作でも登場した「ヒロ（CV.石田彰さん）」と「ジャニス（CV.釘宮理恵さん）」を追加し、SNSを中心に大変好評をいただきましたが、この度、新たなインストラクターとして「クロガネ（CV.杉田智和さん）」を追加しました。
「クロガネ」は忍者に憧れて修行を続ける、フレンドリーでユニークなインストラクターです。気さくで明るいキャラクター性で毎日のエクササイズを盛り上げます。
本作をお持ちの方なら、無料アップデートでどなたでもご利用いただけます。他のインストラクター同様、衣装や髪型のカスタマイズ、さらに「クロガネ」のエピソードが楽しめるチャレンジも追加されていますので、本作を既にご活用いただいている方も、これから始める方も、「クロガネ」と一緒に日々の運動をぜひお楽しみください。
本作では今後もアップデートやBGMなどの有料追加コンテンツの販売を予定しています。
新エクササイズ「太極拳」配信開始
さらに、新たなエクササイズメニューとして、「太極拳」モードを追加いたしました。
激しい動きを伴わずにインナーマッスルやバランス感覚を鍛え、心身のリラックスや集中力を高めるコンディショニングの一環として期待できる「太極拳」は、幅広い年代が楽しめる健康法として世界中で親しまれています。
ボクシングエクササイズともストレッチともまた一味違う新たなフィットネス体験を是非体験してみてください。
※「太極拳」モードで指導を行うのは「クロガネ」のみとなり、他インストラクターは座っての参加となります。
配信記念SNSキャンペーンを開催
Fit Boxing 公式Ｘアカウントでは追加インストラクター「クロガネ」の配信を記念し、Amazonギフト券1,000円分が抽選であたるフォロー＆リポストキャンペーンを開催します。詳細はFit Boxing 公式Ｘアカウントにてご確認ください。
・Fit Boxing 公式Ｘアカウント： https://x.com/FitBoxingInfo
ダウンロード版セール開催中
本日より、ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにてダウンロード版本編が30%OFF、一部追加コンテンツが20%オフでご購入いただけるイマジニア ウィンターセール2025を開催しています。寒い季節もご自宅で快適に取り組めるおうちエクササイズとして、ぜひご検討ください。
・URL： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
無料体験版配信中
ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアでは、「Fit Boxing 3」のエクササイズをお試しいただける、無料の体験版を配信中です。各種機能の制限はありますが、デイリーモード、フリーモードのエクササイズやチェアフィット、ミット、ストレッチがご体験いただけます。製品版へのセーブデータの引継ぎもありますので、是非お試しください。
・「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」体験版：
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
※体験版で使用可能なインストラクターは「リン」のみとなります。
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式Ｘ： https://x.com/FitBoxingInfo
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer
対応機種： Nintendo Switch
価格： 各地域による
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以 上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田 玉岡
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
