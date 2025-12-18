こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デロイト トーマツ、量子技術の社会実装に向け、慶應義塾大学量子コンピューティングセンターに参画
デロイト トーマツ グループ（東京都千代田区、グループCEO：木村研一、以下「デロイト トーマツ」）は、このたび、慶應義塾大学（東京都港区、塾長：伊藤公平、以下「慶應義塾」）が量子コンピュータ活用の研究を目的として運営する慶應義塾大学量子コンピューティングセンター（Keio University Quantum Computing Center、以下「KQCC」）へ参画したことを発表します。デロイト トーマツは、量子技術に関する国内の先端研究のハブであるKQCCと連携することで、先端研究の推進のみならず産学連携による量子技術の社会実装の発展、量子産業エコシステム形成に貢献していきます。
（写真左から）デロイト トーマツ グループ 量子技術統括 寺部 雅能、慶應義塾長 伊藤 公平氏、デロイト トーマツ グループ CEO 兼 CGO（Chief Growth Officer）木村 研一
近年、量子コンピュータは社会実装が現実味を帯びてきており、技術研究だけでなく産業化を検討するフェーズへと進みつつあります。KQCCは国内屈指の量子技術研究力を有し、産業界からも技術者が集まり基礎から応用まで最先端の研究成果を生み出しています。また、デロイト トーマツは早くから量子技術の将来性に着目し、量子技術統括の寺部雅能の下でコンサルティング企業として政府や産業界の量子技術戦略構築や実証支援といったビジネスのみならず、自らが投資を行い技術研究やエコシステム構築を推進することで、量子産業創出に貢献しています。今年、KQCCの研究員も務めた化学応用の専門家である杉粼研司および機械学習やCAE（Computer Aided Engineering：コンピュータを利用した設計支援）応用の専門家である手塚宙之の2名を量子サイエンティストとして招聘し、研究機能を拡大しています。こういった基盤強化を行いながら、デロイト トーマツはKQCCへの参画により、慶應義塾大学およびKQCC参画企業と共同での研究を推進することでユースケースの特定や社会実装を加速するような技術創出をしていきます。また、研究のみならず協働の仕組みづくりなどを通じて量子産業エコシステムを形成し、量子コンピュータ技術の実用化・普及のスピードアップを目指します。
慶應義塾大学量子コンピューティングセンター（KQCC）について
KQCCは、慶應義塾における量子コンピュータ研究の中核拠点として、2018年に設立されました。慶應義塾だけでなく民間企業約十社から量子技術に関する研究者・技術者が参画しています。組織の壁を越えた協働・人材交流を通じて、個社では実施が困難な先端研究や実用化に向けた応用研究、量子人材育成などを推進しています。最新の量子コンピュータ実機にアクセス可能なアジア圏でも数少ないハブの一つとして、実機アクセスを活かした共同研究を展開しています。金融・材料・製造など多様な分野の課題解決に挑戦する、日本における量子技術研究をけん引する拠点です。
デロイト トーマツの量子コンピュータの取り組み
デロイト トーマツは総人員22,000人の総合プロフェッショナルグループであり、あらゆるビジネス領域で専門的なサービスを提供しています。量子コンピュータの領域では、2024年1月に日本において大きな量子産業を創り出すことを目指し“Quantum Harbor”プロジェクトを発足、始動しました。以来、日本国内で約50名、海外のデロイトも含めて約700名の量子分野に精通するプロフェッショナルが協働し、量子分野の研究開発（R&D）ならびにユースケース企画・ビジネス活用の伴走支援など事業創出を進めるとともに、エコシステム形成・人材育成に取り組んでいます。また、世界でもいち早い量子技術の社会実装を日本の産・学・官のプレイヤーと共に推進するエコシステムの形成を目指し、国内外の量子プレイヤーとのネットワークを強化しています。日本国内だけでも所属するメンバーによる量子コンピュータ関連の論文は67件、取得特許は15件に及ぶなど、民間企業として屈指の技術研究力を誇ります。今回のKQCCへの参画はデロイト トーマツが進める量子分野での継続的な取り組みの一環です。
慶應義塾長 伊藤公平氏のコメント
https://digitalpr.jp/table_img/2100/124998/124998_web_1.png
デロイト トーマツ グループ CEO 兼 CGO（Chief Growth Officer） 木村研一のコメント
https://digitalpr.jp/table_img/2100/124998/124998_web_2.png
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
ニュースリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20251218-2.html
デロイト トーマツ グループの量子コンピュータビジネス
https://www.deloitte.com/jp/ja/issues/quantum.html
