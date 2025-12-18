こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
SAS 保険業界予測：2026年、AIが保険業界の業務基盤として本格的に定着
業界が直面する課題に対応し、AIはビジネスを牽引する原動力に
データとAIのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下、SAS）は、保険業界が本格的にAI時代へ突入する中で、多くの保険会社はAIを最新の魅力的なスマホアプリのように捉え、導入したいと願う一方、最適な活用方法を模索している状況が続いていました（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/september/economist-ai-underwriting-future-insurance.html ）。SASの専門家は、2026年がAI活用の大きな転換期となり、AIが保険会社の業務運営の中核を担うようになると予測しています。AIはもはや補助的な存在ではなく、引受から保険金支払いに至る幅広い業務を支える基盤になると予測しています。
フォーチュン500にランクインしている保険各社は、保険業界向けコパイロットの導入により保険契約管理システムの段階的廃止を開始
一部の大手保険会社はすでに、AI技術に大規模な投資を行う意向を示しています。SASの調査結果によると、保険会社の経営陣は生成AI（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/september/ai-trust-idc-study.html ）に対して機械学習に比べ約2倍高い信頼度を示しています。保険契約管理システムは、多額の設備投資と維持費が必要です。しかし、コパイロットを通じてデータと直接対話しながら業務を進めることで、保険契約の引受や保険金支払いの処理に管理システムを利用する必要がなくなる可能性があります。
- グローバル保険戦略アドバイザー、フランクリン・マンチェスター（Franklin Manchester）
エージェンティックAIにより、多くのシンプルな保険金請求は数分で処理可能に
顧客からの信頼を守るため、強固なAIガバナンスが保険会社には不可欠です。請求審査における偶発的な偏りからサイバー攻撃に至るまで、リスクを最小限に抑えるためのセキュリティ対策とガバナンスを備えたAIプラットフォームが必要になります。堅牢なAIガバナンスを確立した企業こそ、信頼を勝ち取り、守り抜くことができます。迅速かつ的確に対応するシステムを構築することが、次世代のリーダーを決める鍵となるでしょう。
- グローバル顧客アドバイザリーディレクター、アレーナ・ティシチェンカ（Alena Tsishchanka）
保険会社は、AIを活用した保険料モデリングと意志決定をより強化
その結果、引受から保険金請求に至るまでの保険契約ライフサイクル全体で、精度、スピード、効率性が向上します。これにより、保険業界の1.8兆ドルに及ぶ補償ギャップ（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/february/insurance-survey-2040.html ）が縮小し、気候リスクと経済不安定化に対して適応性が高まるという利点がもたらされます。
- リスク、不正、コンプライアンスソリューション担当シニアバイスプレジデント、スチュ・ブラッドリー（Stu Bradley）
引受業務は、ルールベースから関係性ベースのAIへ移行
保険会社は、固定的なルールではなく、顧客の長期データから学習するAI（ https://www.sas.com/ja_jp/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html ）システムを活用するようになるでしょう。こうしたシフトにより、引受業務はモデルと顧客との間で継続的な対話が行われるプロセスへと移行し、ライフスタイルの変化にあわせてリスクを動的に再評価する仕組みになります。勝者となるのは、これらの適応型モデルに説明可能性や倫理的透明性を組み込むことができる企業です。
- 保険業界コンサルティング部門シニアマネージャー、オアナ・アブラメスク（Oana Avramescu）
気候変動の加速により、被害はますます深刻化すると予測
保険会社は、事業の成果をより厳格に評価し、それに応じてリスク・エクスポージャーを調整する必要があります。これは再保険戦略の最適化によって達成可能ですが、顧客は保険料の値上げに直面する可能性が高く、保険会社が特定の事業分野から撤退する可能性もあります。結果として、世界的な保険の補償ギャップがさらに拡大することが予想されます。
- 保険製品イノベーション部門グローバルアドバイザー、トーステン・ハイン（Thorsten Hein）
保険会社は、１つのエンドツーエンドのソリューションではなく、最適なAIツールを模索するように
不正行為者がAIを用いて虚偽の身分証、書類、画像を作成し、不正請求を裏付ける事例が相次ぐ中、保険会社は包括的なエンドツーエンドのソリューションではなく、これらのリスクを検知し、損失を低減するために最先端のツールを求めるようになります。2026年には調査機能の強化にも注目が集まります。保険会社は現在取り組んでいる不正検知を強化するべくコパイロットやAIエージェントを活用したプロセスの自動化・効率化のソリューションを導入し、限られた人的リソースでもより多くの業務を遂行できる体制を整えていくことが期待されます。
- リスク・不正対策およびコンプライアンス担当プリンシパルビジネスソリューションマネージャー、ニック・フィースト（Nick Feast）
すでに163億ドル規模の世界市場であるサイバー保険は、今後も急速に成長を続ける見込み
市場が成熟するにつれ、保険会社は従来の一般的な保険料モデリングによるサイバーリスク評価から、顧客ごとにターゲットを絞ったテクニカルな引受へと移行するでしょう。保険会社は、適切なセキュリティ管理とガバナンスを実践・維持している顧客をより優遇し、そうでない顧客については引受を拒否するようになると思われます。
- EMEA保険業界ソリューションディレクター、ノーマン・ブラック（Norman Black）
米国では、州政府がAIの規制を主導
今後より多くの州が規制を制定することで、AI規制への遵守がより複雑になり、先進的な主要保険会社は、AIプログラムやモデリングプログラムに監視とコンプライアンス機能を組み込み、規制要件への確実な対応を強化することになるでしょう。
- プリセールスサポート担当シニアディレクター、ジェームス・ルオトロ（James Ruotolo）
2026年の展望について詳細情報
SASの専門家が、銀行、マーケティング、行政機関など、さまざまな業界に関する知見を発信しています。詳しくは、SASの2026年版「テクノロジー＆AI予測（ https://blogs.sas.com/content/predictions/ ）」をご参照ください。
*2025年12月2日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリース（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/december/insurance-ai-operating-system.html ）の抄訳です。本プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。
SASについて
SASはデータとAIのリーディング・カンパニーです。SASの革新的なソフトウェアと業界特化型のソリューションが、世界中のお客様にデータを信頼できる意志決定に変換するパワーを届けています。SASは「The Power to Know®（知る力）」をお届けします。
*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。