世界の自動車修理及びサービス市場の成長予測：2031年までに16,429億米ドルに達し、CAGR 7.6％の成長
新たに公開されたPanorama Data Insightsの報告書によると、世界の自動車修理及びサービス市場は、2022年から2031年までに8,498億米ドルから16,429億米ドルへと大幅に成長すると予測されています。この成長は、特に自動車の修理、メンテナンスサービス、そしてその関連部品市場の拡大に起因しています。2023年から2031年にかけて、年平均成長率（CAGR）は7.6％となり、市場の需要は加速的に拡大すると見込まれています。
自動車修理及びサービス市場の概要
自動車修理及びサービス市場は、エンジンオイルやギアオイル、ブレーキオイルなど、車両のメンテナンスおよび修理に必要なさまざまなサービスや部品の提供を含んでいます。この市場は、自動車の定期的な点検から故障修理まで幅広いサービスをカバーし、車両が安全かつ効率的に走行するために必要不可欠な要素となっています。
自動車修理メカニックは、車両の定期点検やサービスを実施し、故障した車両の診断を行います。その上で、顧客と共にさまざまな修理オプションを検討し、最適な修理方法を提供します。市場の成長は、車両の複雑化と維持管理の重要性の高まり、そして消費者の安全意識の向上に密接に関連しています。
市場の成長要因
自動車修理及びサービス市場の成長を後押ししている要因は多岐にわたります。以下では、主要な成長ドライバーをいくつか挙げてみます。
自動車の技術的進化
現代の自動車はますます高度な技術を取り入れており、これにより修理やメンテナンスの難易度が増しています。特に、電気自動車（EV）や自動運転技術の普及に伴い、専門的な修理やメンテナンスサービスの需要が急増しています。このような高度な技術を扱える修理施設は限られており、これが市場の成長を支える重要な要因となっています。
車両の長寿命化
近年、車両の耐久性が向上しており、車を長期間使用する傾向が強まっています。この結果、車両の修理やメンテナンスの需要が増加しています。特に、高級車や商用車においては、長期間の使用に耐えられるよう、定期的なメンテナンスが不可欠となっています。
消費者の安全意識の高まり
消費者の間で車両の安全性に対する関心が高まり、定期的なメンテナンスや修理を通じて、車両のパフォーマンスを最大限に引き出すことが求められています。車両の安全性を確保するためには、ブレーキやエンジン、タイヤの状態を定期的に確認し、必要な修理を行うことが不可欠です。
地域別市場分析
自動車修理及びサービス市場は、地域ごとに異なる成長パターンを示しています。以下では、主要地域ごとの市場動向を簡潔にまとめます。
北米市場
北米は、世界で最も発展した自動車修理及びサービス市場の1つです。特に、アメリカ合衆国では、高い車両所有率と長距離運転の習慣が、この市場の成長を支えています。また、EVの普及が進む中、EV専用のサービス市場が新たに拡大しています。
欧州市場
欧州では、環境規制が厳しく、車両のエネルギー効率や排出ガス基準が強化されています。このため、エコカーやEVの修理・メンテナンスの需要が高まり、特にEV関連のサービスが成長しています。さらに、欧州全体で車両の長寿命化が進んでおり、定期的なメンテナンス市場が拡大しています。
