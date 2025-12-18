世界のオンライン個別指導サービス市場は飛躍的な成長が見込まれており、2033年までに年平均成長率26.1%で2,733億9,000万米ドルに達すると予測されている。

