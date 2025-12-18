ヴァイオリニスト・石田泰尚率いる「石田組」

2026年全国ツアースケジュール発表

総動員数8万人超を予定

神奈川フィルハーモニー管弦楽団および京都市交響楽団でコンサートマスターを務めるヴァイオリニスト・石田泰尚（いしだ やすなお）が、2014年に企画・結成した弦楽アンサンブル「石田組」。このたび、2026年全国公演のスケジュールが発表された。

2026年の石田組は、ロックミュージシャン・SUGIZOとの特別共演公演「越境～第二章～ BORDER CROSSING：Chapter 2 ～ 石田組 × SUGIZO」（※全2公演）を幕開けにスタート。

その後、石田組単独公演として全国を巡り、10月11日には大阪城ホール公演も予定されている。2026年は特別公演を含めて、全国44会場、総動員数8万人超という過去最大規模となる。





本日12月18日には、Eテレにてアンコール放送【クラシックTV】The Artist バイオリニスト・石田泰尚が放送予定。さらに12月24日には、最新アルバム『石田組 2025・冬』がユニバーサル ミュージックよりリリースされる。本作には、特典として大阪城ホール公演の最速先行販売の案内が封入される。

全国各地に精鋭のメンバーを揃え、その勢力を拡大し続ける石田泰尚率いる「石田組」。一度体験すれば、その熱量と音楽性の虜になること間違いなし。ぜひ、この機会にお近くの公演へ足を運んでほしい。

公式HP：https://ishida-gumi.jp

2026年 石田組 スケジュール

＜越境～第二章～BORDER CROSSING：Chapter 2～ 石田組XSUGIZO＞

1月9日(金) 東京・東京文化会館大ホール

1月12日(月・祝) 兵庫・兵庫県立芸術文化センター（KOBELCOホール）

＜石田組＞

1月16日（金） 宮崎・野口遵記念館 ホール

1月25日（日） 大分・iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

1月31日（土） 東京・たましんRISURUホール（立川市市民会館）

2月1日（日） 愛知・常滑市民文化会館

2月7日（土） 埼玉・RaiBoC Hall(市民会館おおみや)

2月8日（日） 群馬・太田市民会館

2月22日（日） 徳島・阿南市文化会館 夢ホール

2月28日（土） 青森・リンクステーションホール青森

3月8日（日） 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

3月28日（土） 千葉・市原市市民会館

3月29日（日） 北海道・札幌コンサートホール Kitara

4月5日（日） 福島・けんしん郡山文化センター

4月11日（土） 石川・北國新聞 赤羽ホール

4月12日（日） 富山・氷見市芸術文化館

5月3日（日） 大阪・大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール

5月5日（火祝） 山形・荘銀タクト鶴岡 大ホール

5月6日（水祝） 群馬・高崎芸術劇場（大劇場）

5月24日（日） 長野・長野市芸術館（メインホール）

5月26日（火） 東京・練馬文化センター 大ホール（こぶしホール）

5月30日（土） 新潟・長岡市立劇場

6月13日（土） 千葉・松戸市文化会館（森のホール21）

6月27日（土） 沖縄・沖縄コンベンションセンター（劇場ホール）

7月5日（日） 愛媛・松山市民会館 大ホール

7月18日（土） 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

7月19日（日） 山口・下関市民会館（大ホール）

7月20日（月祝）広島・上野学園ホール

8月14日（金） 愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール

8月15日（土） 東京・サントリーホール 大ホール

8月18日（火）19日（水） 東京・東京オペラシティ コンサートホール

9月6日（日） 熊本・熊本県立劇場（コンサートホール）

9月16日（水） 宮城・東京エレクトロンホール宮城（大ホール）

9月19日（土） 島根・島根県芸術文化センター グラントワ 大ホール

9月20日（日） 鳥取・エースパック未来中心 大ホール

10月11日（日） 大阪・大阪城ホール

10月15日（木）16日(金) 長野・八ヶ岳高原音楽堂

10月24日（土） 福岡・アクロス福岡 シンフォニーホール

10月25日（日） 宮崎・メディキット県民文化センター アイザックスターンホール

10月28日（水） 神奈川・ミューザ川崎シンフォニーホール

10月31日（土） 秋田・あきた芸術劇場ミルハス（大ホール）

11月1日（日） 岩手・北上市文化交流センター さくらホール feat.ツガワ 大ホール

12月6日（日） 群馬・富岡市かぶら文化ホール

12月27日（日） 宮城・マルホンまきあーとテラス（大ホール）

＊2025年12月18日現在公表可能な予定です。

＜番組情報＞

アンコール放送 【クラシックTV】 The Artist バイオリニスト・石田泰尚

本放送 【Eテレ】 12月18日 (木) 午後9:00～9:29

再放送 【Eテレ】 12月22日 (月) 午後2:00～2:29

詳細→https://www.nhk.jp/g/ts/14LJN694JR/blog/bl/p89WY24goL/bp/pQe5G6PnMQ/

＜最新リリース情報＞





石田組 2025・冬 [SHM-CD]

特典DVD付：2024年11月10日に行われた日本武道館公演の舞台裏映像などをたっぷり収録。

大阪城ホール公演(2026/10/11)、最速先行予約（抽選）の応募券封入

発売日：2025年12月24日

価格：5,000円（税込）

品番：UCCS-1420

詳細→https://www.universal-music.co.jp/ishida-gumi/





＜石田組＞

ヴァイオリニスト⽯⽥泰尚の呼びかけにより 2014 年に結成された弦楽合奏団。プログラムによって様々な編成で演奏するスタイルをとっており、メンバーは石田が信頼を置いている首都圏の第一線で活躍するオーケストラメンバーを中心に公演ごとに組員が招集される。クラシックから映画⾳楽、ロック・ナンバーまでジャンルを超えた名曲が毎回違うメンバーにより熱演される⽯⽥組のコンサートは、まさに⼀期⼀会の⾳楽との出会いを味わうことができると全国各地で⼤⼈気。2023 年 8 ⽉のサントリーホール公演は追加公演含む 1 ⽇ 2 公演が即完。さらに追加された公演も完売し 2 ⽇間でのべ 6000⼈超という、クラシックでは異例の動員数を記録。結成10周年イヤーの2024 年 11 ⽉ 10 ⽇に念願の⽇本武道館公演にて 8300 ⼈の満員の観客を熱狂させた。2025年12月にはニューアルバム『石田組2025・冬』をリリース。2026年10月11日に大阪城ホール公演を行う。

＜石田泰尚（いしだ・やすなお）プロフィール＞

神奈川県出身。国立音楽大学を首席で卒業、同時に矢田部賞受賞。新星日本交響楽団コンサートマスターを経て、2001年神奈川フィルハーモニー管弦楽団ソロ・コンサートマスターに就任。以来“神奈川フィルの顔”となり現在は首席ソロ・コンサートマスターとしてその重責を担っている。これまでに神奈川文化賞未来賞、横浜文化賞文化・芸術奨励賞を受賞。2020年4月より京都市交響楽団特別客演コンサートマスター(2025年4月よりソロコンサートマスター)を兼任。2025年4月より横浜みなとみらいホール「プロデューサー in レジデンス」第3代プロデューサーに就任。使用楽器は 1690 年製 G.Tononi、 1726 年製 M.Goffriller。







