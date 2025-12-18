キオクシア：MicrochipのAdaptec(R) SmartRAID 4300シリーズ RAIDストレージアクセラレーターとキオクシアSSDの相互互換性と相互運用性を確認
東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、当社の2.5インチ エンタープライズおよびデータセンターPCIe® 5.0 NVMe™ SSD、およびPCIe 4.0 NVMe SSDが、Microchip Technology Inc.（マイクロチップ・テクノロジー社、以下Microchip）のRAIDストレージアクセラレーターであるAdaptec® SmartRAID 4300シリーズとの相互接続試験を行い、相互運用性を確認しました。
本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251217632651/ja/
データセンター SSD「KIOXIA CD8Pシリーズ」、エンタープライズSSD「KIOXIA CM7シリーズ」、データセンター SSD「KIOXIA CD8シリーズ」
次世代エンタープライズおよびAIデータセンターには、現在から将来への技術をシームレスに統合するためのエコシステムの連携と相互運用性が重要です。この相互接続において、キオクシアのデータセンターおよびエンタープライズ向けSSDを活用し、セキュリティーを備えたスケーラブルなハードウェアアクセラレーテッドRAIDアーキテクチャーを実現します。今回Microchipが行った試験で相互運用性が確認されたのは、PCIe 5.0対応エンタープライズNVMe SSDの「KIOXIA CM7シリーズ」、データセンターNVMe SSD「KIOXIA CD8Pシリーズ」とPCIe 4.0対応データセンターNVMe SSD「KIOXIA CD8シリーズ」になります。
* Microchip社の名称およびAdaptecは米国およびその他の国におけるMicrochip Technology Inc.の商標です。
* NVMeはNVM Express, Inc.の米国またはその他の国における登録商標または商標です。
* PCIeは、PCI-SIGの登録商標です。
* その他記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報（製品の仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251217632651/ja/
Contacts
報道関係の本資料に関するお問い合わせ先：
キオクシア株式会社
プロモーションマネジメント部
進藤智士
Tel: 03-6478-2404
Source: Kioxia Corporation