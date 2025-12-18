キオクシア：MicrochipのAdaptec(R) SmartRAID 4300シリーズ RAIDストレージアクセラレーターとキオクシアSSDの相互互換性と相互運用性を確認

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、当社の2.5インチ エンタープライズおよびデータセンターPCIe® 5.0 NVMe™ SSD、およびPCIe 4.0 NVMe SSDが、Microchip Technology Inc.（マイクロチップ・テクノロジー社、以下Microchip）のRAIDストレージアクセラレーターであるAdaptec® SmartRAID 4300シリーズとの相互接続試験を行い、相互運用性を確認しました。

データセンター SSD「KIOXIA CD8Pシリーズ」、エンタープライズSSD「KIOXIA CM7シリーズ」、データセンター SSD「KIOXIA CD8シリーズ」

次世代エンタープライズおよびAIデータセンターには、現在から将来への技術をシームレスに統合するためのエコシステムの連携と相互運用性が重要です。この相互接続において、キオクシアのデータセンターおよびエンタープライズ向けSSDを活用し、セキュリティーを備えたスケーラブルなハードウェアアクセラレーテッドRAIDアーキテクチャーを実現します。今回Microchipが行った試験で相互運用性が確認されたのは、PCIe 5.0対応エンタープライズNVMe SSDの「KIOXIA CM7シリーズ」、データセンターNVMe SSD「KIOXIA CD8Pシリーズ」とPCIe 4.0対応データセンターNVMe SSD「KIOXIA CD8シリーズ」になります。

