株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用の新製品として、『CYBER・USB Type-C ACアダプター（Switch2用）』を2025年12月20日（土）に発売いたします。■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036606/

Switch2で使用可能

本製品は、USB Type-Cポートを搭載したACアダプターです。Switch2をテーブルモードや携帯モードで使用中にバッテリーが少なくなった際、手軽に充電できます。さらに、Switch2用ドックのACアダプターとしてもご使用いただけます。

PD対応でSwitch2以外の機器も急速充電

Switch2のほか、Switch／Switch Lite、スマートフォン、タブレット端末、携帯オーディオプレーヤーなど、さまざまな機器で使用できます。また、最大60W出力のUSB Power Delivery（USB PD）に対応しており、スマートフォンなどの対応機器を急速充電できます。

コンパクトで持ち運びに便利！

本体は持ち運びしやすい手のひらサイズで、重さは約110gと軽量です。使用しないときは電源プラグを本体に収納できるため、かさばらず邪魔になりません。旅行など外出時のお供としてもおすすめです。また、100～240V の電圧に対応しているため、海外でも使用できます。※変換プラグは付属しておりません

『CYBER・USB Type-C ACアダプター（Switch2用）』製品概要

■カラー（JAN）：ブラック（4544859036606）■対応機種：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Nintendo Switch（有機ELモデル）／Nintendo Switch Lite／スマートフォン／タブレット／携帯オーディオ機器など■セット内容：USB Type-C ACアダプター×1■出力ポート：USB Type-C（メス）×1■入力：AC100～240V、50/60Hz、1.5A■出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A（最大60W）■サイズ：約 31mm×54mm×54mm■重量：約110g■価格：オープンプライス（参考価格 2,700円（税込 2,970円））■発売日：2025年12月20日（土）■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036606/■通販ページ：https://cybergadget.shop-pro.jp/?pid=189736115※ 本製品にUSBケーブルは付属しておりません。※ 機器を使用しながら充電する場合、電源を供給する機器の仕様や接続した機器のバッテリー消費量などにより、十分に充電が行えないことがあります。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2公式ホームページ： https://www.cybergadget.co.jp/公式オンラインショップ：https://cybergadget.shop-pro.jp/

メディア様からのお問い合わせ先

https://twitter.com/cybergadgethttps://www.youtube.com/318cybergadget

株式会社サイバーガジェットお問い合わせメール：prcyber@cybergadget.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社サイバーガジェット ユーザーサポートhttps://www.cybergadget.co.jp/support/メール：support@cybergadget.co.jp