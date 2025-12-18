株式会社タイノタイ(所在地：東京都日野市、代表取締役：澤村 辰夫)は、この度、流産の不安にお応えできる防振シート「NAMIURAスマイル」を開発いたしました。

妊娠中の女性にとって、機械の振動は妊娠継続によろしくないことは、既に周知の事実になっています。しかしながら生活環境において、そうした振動をどうしても避けることのできない人も、中にはいらっしゃると思います。

この商品は、座席に設置するだけで、身体に伝わる振動を20～30デシベル軽減し(当社調べ)、体圧分散性も1/3～1/4に軽減できる性能も同時に兼ね備えています。そのため、体重増加などの妊娠中の身体的負担の軽減も期待できます。





NAMIURAスマイル





防振試験

「体圧分散試験データ」クッションなし

「体圧分散試験データ」NAMIURAスマイルあり





●商品化の経緯

流産防止機能を持つ製品として今、医療器具として認められている商品はありません。ですが、妊娠した女性たちの中には、振動によって妊娠継続に不安をお持ちの方もいらっしゃると思われます。そこで、その様な女性たちの流産の不安の解消を目指した商品が、この商品NAMIURAスマイルです。









●商品の特徴

NAMIURAスマイルは、特に妊婦の方専用というわけではありません。

妊娠中にもかかわらず日常生活で振動と共にある方や、車、バス、トラック、他産業機械などの運転をされる方にもお使いいただけます。





材質 ：カバーにモケット採用、通気性良好

使用用途 ：座席に設置、装着してクッションの替わりに用いる

従来品との違い：クッション性を持ちながら振動を20～30デシベル軽減

(1/100～1/1000エネルギー値)

サイズ感 ：車や機械の運転座席に適応

洗濯可能 ：カバーを押し洗いできる

その他 ：内部に液体を含むが、無害

冬季に-10℃まで対応









●商品概要

商品名 ： NAMIURA

種類 ： スマイル

価格 ： 70,950円(税込価格)

内容 ： 座席シート

サイズ ： 座部分 縦×横×厚さ(380×410×40)mm 背部分(410×300×40)mm

カラー ： 黒

素材 ： モケット(ケース) 内部は特許取得構造

発売日 ： 2026年1月6日

販売場所： 東京都日野市南平3丁目16-26

URL ： https://www.tainotai.biz









●会社概要

商号 ： 株式会社タイノタイ

代表者 ： 代表取締役 澤村 辰夫

所在地 ： 〒191-0041 東京都日野市南平3丁目16-26 サンパークビル1F

設立 ： 2023年1月23日

事業内容： 防振シート、装置の開発、製造販売

資本金 ： 100万円

URL ： https://www.tainotai.biz