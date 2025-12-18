株式会社教育と探求社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮地勘司、以下「教育と探求社」)とさいたま市教育委員会が共催する「さいたまエンジン」は、2025年12月25日(木)にさいたま市立大宮国際中等教育学校で開催される成果発表イベント「さいたまカップ2025」の審査委員を決定しました。





■さいたま市にゆかりのある多彩な審査委員が集結

審査委員は、生徒たちの提案を受け止め、地域の未来をともに考えるパートナーです。今年は、地域経済、教育、メディア、スポーツ、まちづくりなど、各分野の第一線で活躍する方々が揃いました。幅広い視点が交わる審査体制のもと、生徒のアイデアが社会に発信される機会となります。





＜審査委員一覧＞(敬称略・順不同)

【1stステージ審査委員】

石阪 督規(埼玉大学 キャリアセンター長・教授)

工藤 和美(シーラカンスK＆H株式会社 代表取締役、東洋大学建築学科教授)

あらい 太朗(漫画家、イラストレーター、似顔絵師、ラジオパーソナリティ(アロハ太朗))

那須 慎一(株式会社産業経済新聞社 さいたま総局長)

くまき もえ(NACK5パーソナリティ)

小宮 美緒(株式会社CHLOE salon 代表取締役、株式会社Relic 人事・採用マネージャー兼学生起業支援事業責任者)

福田 裕子(リッカ・コンサルティング 代表)

黒澤 元国(一般社団法人埼玉県商工会議所連合会 広域指導員)

小竹 克幸(株式会社ブロンコス20(さいたまブロンコス) 代表取締役)

さいたま市教育委員会より5名





【グランプリ審査委員】

宮地 勘司(株式会社教育と探求社 代表取締役社長)

竹居 秀子(さいたま市教育委員会 教育長)

野津 吉宏(さいたま市教育委員会 学校教育部長)









■開催概要

日時：2025年12月25日(木)9:45～15:15(9:00受付開始)

会場：さいたま市立大宮国際中等教育学校

主催：さいたま市教育委員会／株式会社教育と探求社

参加：市内中学校7校・高校4校の代表チーム、参画企業14社

生徒たちの“本気の探究”が、地域の未来にどのような新しい可能性をもたらすのか。

本番に向けて、各チームの準備は最終段階に入っています。









■参加校・参画企業

＜参加校(11校)＞

さいたま市立岸中学校、春里中学校、宮前中学校、与野東中学校、西原中学校、美園南中学校、大宮国際中等教育学校、浦和学院高等学校、大宮開成高等学校、クラーク記念国際高等学校さいたまキャンパス、埼玉県立浦和商業高等学校





＜参画企業(14社・五十音順)＞

アイル・ホールディングス、臼田(ファインモータースクール)、サイサン、佐伯工務店、シンミドウ、新明ホールディングス、杉野技巧、デサン、内藤環境管理、日さく、ポーライト、毎日興業、マレリ、武蔵コーポレーション









■さいたまカップ2025とは

「さいたまカップ2025」は、市内11校の中高生と参画企業14社が、地域の未来に向けて本気で挑戦する探究発表イベントです。今年は「ガチワン！～ガチでONEさいたま！～」をコンセプトに、生徒たちが企業担当者と共創しながら磨き上げてきた企画を披露します。単に優劣を競うのではなく、多様な価値観を認め合い、参加者全員が地域の「可能性」を発見し合う場を目指します。





■教育と探求社について

所在地 ： 〒102-0081 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル 6F

設立 ： 平成16年11月26日

資本金 ： 1億6,338万円

事業内容 ： 「クエストエデュケーション」など

探究学習プログラムの企画開発・制作販売

教育支援業役員： 代表取締役社長 宮地 勘司

取締役 米倉 誠一郎(一橋大学名誉教授)

取締役 杉浦 治

取締役 土屋 恵子

URL ： https://eduq.jp/