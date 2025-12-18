石川県羽咋市の「金榮山 妙成寺」にて、国指定重要文化財「五重塔」をはじめとする壮麗な寺院建築を題材とした『妙成寺フォトコンテスト』を開催いたします。交流人口、関係人口の拡大や観光誘致を目的とし、来訪者が妙成寺の魅力を楽しみながら気軽に参加できるフォトイベントです。

本コンテストでは、明治時代以降に撮影された写真すべてが対象です。フィルム写真はもちろん、古いデジタルカメラや携帯電話、スマートフォンで撮りためた作品もご応募いただけます。そして特別副賞として、普段は公開されない区域の内覧会や特別撮影権など、写真愛好家にとって貴重な体験をご用意しました。





妙成寺フォトコンテストポスター表





■コンテスト概要

本コンテストは、「今・昔・未来」の3つの視点で妙成寺の魅力を捉えるフォトイベントです。加賀藩・前田家とのゆかりのある五重塔や、本堂・祖師堂・三光堂が横一線に並ぶ「三堂並置」の荘厳な姿、回廊の美しい陰影、自然が織りなす四季の情景など、訪れるだけで“撮りたくなる”スポットが数多く存在します。観光として楽しみながら撮影できるライトな参加型企画です。









■特別副賞(今年限定)

特別副賞として、下記の特別体験をご用意しています：

・妙成寺 内部の特別内覧会(普段非公開のエリアを見学)

・特別撮影権(最優秀賞の方)

・羽咋市内の温泉宿泊券

・豪華な羽咋ご当地特産品





観光と撮影を同時に楽しめる、ここでしか得られない特別な体験をお届けします。









■応募方法

・専用応募フォームまたはSNS(インスタグラム)投稿にて応募可能です。

【SNS(インスタグラム)投稿】指定ハッシュタグを付けて投稿。

#妙成寺フォトコンテスト2025

#妙成寺今と昔と未来

#妙成寺を国宝に





・アナログ写真は、郵送応募や専用ボックスへの応募も可能です。

【投函場所(専用ボックス設置)】

妙成寺 拝観受付

羽咋市歴史民俗資料館

※封筒で投函をお願いいたします。

※お名前・ご住所・連絡先を必ず明記してください。









■開催目的

妙成寺および羽咋市の観光資源を広くアピールし、来訪者増加と地域活性化を図ることを目的としています。五重塔を中心とする歴史的建築と豊かな自然環境を“撮る楽しさ”を通じて伝え、羽咋市を周遊するきっかけづくりにつなげます。









■詳しい内容はこちら

キャンペーンサイトURL： http://myojoji-photocon.com/