折りたたみ簡単でコンパクト！ペットに快適な空間を提供するペットカート「nicollka(ニコルカ)」12月15日に新発売
東亞合成グループのアロン化成株式会社(本社：東京都港区／代表取締役社長：美保 享)は、「ペットカートnicollka(ニコルカ)」を2025年12月15日に発売いたしました。
使用イメージ
ペットカートnicollka(ニコルカ)は、お出かけがワンちゃんにも飼い主さんにも快適で、笑顔の時間になることを目指した製品です。
折りたたみ簡単でコンパクト収納。
通気性の良さや、目隠しカーテンなどコット内のワンちゃんが過ごしやすい機能も充実しています。
■ペットカート nicollka(ニコルカ)特長
1. コンパクト収納
折りたたみ時には自立もするので、玄関などでの保管も、車への積載時も省スペースです。
折りたたみ時
2. 折りたたみ開閉は簡単操作
折りたたみ操作はワンアクション。開くときも折りたたみ保持ロックを解除して引き上げるだけで簡単に行えます。
3. 通気性の高い前後メッシュ窓
コットと幌の両方にメッシュ窓があり、特に幌は前後両方に窓があることで風通りは抜群です。
4. 目隠しカーテン
コットのメッシュ窓は内側にカーテンがあり、ペットの視界を遮ることもできます。
5. 走行時の衝撃を和らげるサスペンション
前後4輪全てについたサスペンションが走行時の衝撃をやわらげ、コット内の環境を安定させます。
6. 幌は180度開閉可能
前後どちらからでも開閉でき、お好きな角度をキープできます。
180度開閉可能な幌
7. 持ち運びしやすい持ち手付き
お出かけの際や車への積み込みにも便利です。
8. 消耗部品は簡単に交換可能
タイヤはワンタッチで交換可能。他にも幌、コット、底面クッション、収納バスケットなども簡単に交換いただけます。
カラー3：サニーオレンジ
カラー2：チャコールグレー
■ペットカート nicollka(ニコルカ)仕様
製品名称 ：ペットカートnicollka(ニコルカ)
製品サイズ(cm) ：幅50×奥行76.5×高さ102
(折りたたみ時)幅50×奥行61.5×高さ25
製品重量(kg) ：約6.3kg
メーカー希望小売価格：38,000円(税別)
カラー ：全2種(サニーオレンジ、チャコールグレー)
耐荷重 ：12kg
材質 ：【フレーム(本体・幌)】アルミニウム
【ハンドル部】合成皮革
【折りたたみ保持ロック、解除ボタン、樹脂カバー等】
ポリアミド、ポリプロピレン、ポリアセタール
【幌】ポリエステル生地(先端部：ポリアセタール)
【コット】ポリエステル
【底面クッション】ポリエステル
【収納バスケット】ポリエステル
【前輪タイヤ、後輪タイヤ】EVA樹脂
【持ち手】ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル
■会社概要
社名 ： アロン化成株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 美保 享
本店所在地： 〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目8番6号
設立 ： 1950年8月
資本金 ： 42億2,000万円
URL ： https://www.aronkasei.co.jp/
【事業内容】
1. 合成樹脂製品およびその関連製品ならびにこれらの原料の製造加工
および販売
2. 合成樹脂成形機および金型の製造販売
3. 食品の製造および販売
4. 前各号に掲げる物品およびこれらに関連する物品の輸出入
5. 土木建築用・住宅用関連機材の製造・加工ならびに販売
および土木建築工事の請負・設計・施工
6. 管工事・水道施設工事の請負・設計・施工
7. 環境保全・公害防止用機器および化学工業用機械器具装置
その他各種機械器具装置の設計・監理・製作・販売・施工
8. 貨物運送取扱業
9. 福祉用具・福祉機器の製造および販売ならびにリース・レンタル業
およびリース・レンタル業に付帯する業務
10. 在宅介護サービス・施設介護サービス・介護支援事業に係わる人材の
教育・育成・訓練ならびにそれらに関する受託・委託
11. 前各号の事業に関連する一切の業務
■本製品に関するお客様からのお問い合わせ先
アロン化成株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル：0120-86-7735
※祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)