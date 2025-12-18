ballaholic Hub FUKUOKA(福岡市)の3階に、新たな宿泊フロア「ballaholic PLAY & STAY 福岡」が12月18日にオープン、予約開始します。





ballaholic Hub FUKUOKA は、バスケットコート、トレーニングジム、コワーキングスペース、カフェバー、ballaholicの店舗を一体にした、国内でも珍しい「バスケの複合拠点」です。バスケ文化を日常的に楽しめる環境として、多様なプレイヤーやファンが集まる場として機能してきました。





そのHubに、今回新たに宿泊フロアが加わります。どこまでもバスケを楽しめる空間に、「そのまま泊まれる」という機能が追加されることで、さらにユニークで使い方の幅が広がる拠点となりました。





宿泊は1日1組のみで、最大22名まで利用可能です。合宿のような一体感を生むつくりが特徴で、チームやご家族での利用を想定しています。フロア内にはバスケットボール関連の写真が展示され、滞在中にballaholicのカルチャーを感じられる空間として整えられています。





宿泊者は、館内のバスケットコート、トレーニングジム、コワーキングスペースを利用でき、ballaholic の店舗でのショッピングも可能です。バスケを軸にしたすべての体験が、ひとつの建物の中で完結します。





福岡はアジア圏を中心に海外観光客が増える一方、宿泊施設が不足し週末の価格が高騰しやすい状況にあります。世界的にバスケットボール人気が高まる中、ballaholic PLAY & STAY 福岡はバスケファンにとって利用しやすい滞在拠点となり、合宿にも観光にも対応する新しい選択肢を提供します。





今回オープンする滞在フロアは、ballaholic Hub FUKUOKAと一体となり、バスケをきっかけに人と時間が自然につながる滞在拠点として展開していきます。





【施設概要】

名称 ：ballaholic Play & Stay 福岡

所在地 ：福岡県福岡市東区和白丘2-11-14 ballaholic Hub FUKUOKA 3階

最大宿泊人数：22名





【公式サイト】

https://hub.ballaholic.jp





【公式Instagramアカウント】

アカウント名： ballaholic_hub_fukuoka

https://www.instagram.com/ballaholic_hub_fukuoka/





【ballaholicについて】

ballaholicは、バスケットボールが好きでたまらない人の為のブランドです。

ストリートファッションとバスケットボールを融合させ、ライフスタイルでもプレー中でもバスケを強く感じることができるプロダクトを作り、国内に限らず世界のボーラーに広がりつつあります。いつでもどこでもバスケを楽しむこと、バスケでどこまでも遊ぶこと、バスケが大好きな仲間を見つけてその世界を広げること。それが我々にとってのballaholicであり、それこそがアウトナンバーの思想でもあります。バスケが真ん中にある生活が、当たり前になるように。

https://ballaholic.jp/





【会社概要】

商号 ： 株式会社アウトナンバー

代表者 ： 代表取締役社長 小野田 博彦

所在地 ： 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町19-5-901

設立 ： 2006年10月

資本金等： 2,500万円

URL ： http://www.outnumber.jp/