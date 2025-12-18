創業より154年の歴史を誇る老舗和菓子店 有限会社又一庵(所在地：静岡県磐田市)は、新年のご挨拶に最適な「お年賀セット」と、季節の和洋菓子「りんごとお芋のパイ」を発売いたします。又一庵初の試みとして、2026年の干支である馬(うま)の焼印をほどこした限定きんつばとバターどらやきを詰め合わせた「お年賀セット」を2025年12月28日(日)より販売いたします。また「りんごとお芋のパイ」は2025年12月26日(金)より販売開始いたします。

「公式サイト」 https://www.mataichian.com/

「通販サイト」 https://www.kintuba.com





■干支焼印に込めた新年の挨拶への想い

この度の「お年賀セット」の販売は当社初の試みである干支の焼印を付けた縁起の良いきんつばを、新年のご挨拶やお土産に是非使っていただきたいという強い想いから実現いたしました。新年の門出を祝う場に華を添えられるような、縁起の良い和菓子を提供する事を目指します。ご親戚や大切な方への贈り物として、又一庵のお菓子を選んでいただくきっかけにしたいと考えております。









■「お年賀セット2026」





又一庵のお年賀セット





■新春の贈り物に最適な「お年賀セット」

伝統的なきんつばに、来年の干支である「馬」の焼印を施した限定きんつばと、人気のバターどら焼きを賑やかで縁起の良いお正月限定パッケージに詰め合わせました。新年を祝うのにふさわしい、見た目にも華やかな商品です。

伝統のきんつばに干支の焼印を施すのは又一庵で初めての試みです。新年のご挨拶とともに、皆様の新しい一年を祝福する縁起物としてご利用下さい。





〈商品概要〉

・商品名 ：お年賀セット2026

・価格 ：〈小〉1,728円(税込) 〈大〉2,540円(税込)

・アレルギー ：小麦・乳成分・卵・大豆・山芋

※充分に数量はご用意致しておりますが、無くなり次第終了となります。









■「りんごとお芋のパイ」





りんごお芋パイ





■冬の味わいをサクッと楽しめる「りんごとお芋のパイ」

サクッと香ばしいパイの中に、シャキッとした食感のリンゴと、濃厚な味わいのお芋を合わせて焼き上げました。冬の季節にぴったりの、温かみのある味わいです。お正月のお茶請けやおやつとしても、幅広い年代の方にお楽しみいただけます。





〈商品概要〉

・商品名 ：りんごとお芋のパイ

・価格 ：6個入 1,342円(税込)

・アレルギー ：小麦・乳成分・卵・りんご・大豆









■創業明治4年「又一庵」について

「又一庵」は、明治4年(1871年)、東海道の宿場のひとつ、見附(現在の静岡県磐田市)で創業しました。又一庵は、創業以来、宿場町として栄えた歴史の街にふさわしいお菓子づくりの伝統を守り続け、150年以上の長きにわたって伝統を守り次世代に続く和スイーツの創造を追求してきました。現在は販売店舗6店舗の他、静岡県西部のお土産屋、駅やサービスエリアなどで、初代から受け継いだ手焼きの「きんつば」をはじめとする和菓子、洋菓子などを販売しています。









■「又一庵 総本店」概要

・店舗名 ： 又一庵 総本店

・所在地 ： 〒438-0086 静岡県磐田市見付1767-4

・TEL ： 0538-33-1600

・営業時間 ： 9:00～18:30

・定休日 ： 無し

・公式サイト ： https://www.mataichian.com/