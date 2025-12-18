総合ハンドツールメーカー京都機械工具株式会社(KTC)(京都府久世郡久御山町／代表取締役社長 伊吹 和彦／証券コード5966)は、公式グッズのECサイト「KTCオフィシャルショップ」限定で「KTC福袋2026」を販売します。販売期間は2025年12月19日(金)～2026年1月12日(月・祝)で、いずれも数量限定・無くなり次第終了となります。





数量限定！お得が詰まった福袋 全7種





■ 今年の推しは“豪華4つの特典”！

今回の福袋最大の魅力は、受け取った瞬間から楽しめる豪華特典です。

非売品の今治製ジャガードハンドタオルをはじめ、実用性の高い洗浄シートやステッカー、最新版総合カタログを、日ごろのご愛顧への感謝を込めてプレゼントいたします。





【豪華特典(全セット共通)】





豪華特典4つ





(1)ジャガード織りハンドタオル(非売品)

今治製で吸水性の高い高密度ジャガード織のハンドタオル。オリジナルデザイン2種のうち、どちらか1枚がランダムで入ります。どちらが届くかは開封してからのお楽しみ。





特典1：ジャガード織りハンドタオル





(2)スプラッシュワイパー

油、グリス、汚泥、塗装等、手洗いでは落ちにくい手肌の汚れを簡単に除去できる洗浄シート。作業時はもちろん、日常シーンでも便利な実用アイテムです。





特典2：スプラッシュワイパー





(3)KTCステッカー(非売品)

鋳造の炎の色をイメージしたKTCコーポレートカラーが特徴的なロゴステッカー。耐久性の高い素材で、工具箱、PC、車体など好みの場所に貼ってアレンジできます。





特典3：KTCステッカー





(4)総合カタログ

汎用ツールから専用ツール、ネプロスまで12,000アイテム以上を掲載。工具の使い方・選び方の解説もあり、“読み物”としても楽しめる一冊です。





特典4：総合カタログ





■ ライフスタイルに合わせて選べる全7種。手に取りやすい価格帯で販売

今年は、日常使いしやすいバッグ類や収納ツール、アウトドアギアなど、使用シーンに合わせて選べる全7種をラインアップ。SNSで「かわいい！」と話題のスパにゃんが入ったセットもご用意しております。

価格帯は5,000円～15,000円と手に取りやすく、工具ファンでなくとも楽しめる内容です。





毎年好評のKTCオフィシャルショップ福袋は、今回も数量限定での販売です。

人気セットは早期に完売となる可能性がありますので、ぜひお早めにチェックしてください。









■発売情報

商品名 ： KTC福袋2026

ラインアップ： 全7種

販売価格 ： 5,000～15,000円(税込)

販売期間 ： 2025年12月19日(金)～2026年1月12日(月・祝)

販売場所 ： KTCオフィシャルショップ(EC)

URL ： https://ktcos.jp/view/category/fuku