京都機械工具(KTC)、豪華特典付き「グッズ福袋2026」を数量限定で全7種発売！
総合ハンドツールメーカー京都機械工具株式会社(KTC)(京都府久世郡久御山町／代表取締役社長 伊吹 和彦／証券コード5966)は、公式グッズのECサイト「KTCオフィシャルショップ」限定で「KTC福袋2026」を販売します。販売期間は2025年12月19日(金)～2026年1月12日(月・祝)で、いずれも数量限定・無くなり次第終了となります。
数量限定！お得が詰まった福袋 全7種
■ 今年の推しは“豪華4つの特典”！
今回の福袋最大の魅力は、受け取った瞬間から楽しめる豪華特典です。
非売品の今治製ジャガードハンドタオルをはじめ、実用性の高い洗浄シートやステッカー、最新版総合カタログを、日ごろのご愛顧への感謝を込めてプレゼントいたします。
【豪華特典(全セット共通)】
豪華特典4つ
(1)ジャガード織りハンドタオル(非売品)
今治製で吸水性の高い高密度ジャガード織のハンドタオル。オリジナルデザイン2種のうち、どちらか1枚がランダムで入ります。どちらが届くかは開封してからのお楽しみ。
特典1：ジャガード織りハンドタオル
(2)スプラッシュワイパー
油、グリス、汚泥、塗装等、手洗いでは落ちにくい手肌の汚れを簡単に除去できる洗浄シート。作業時はもちろん、日常シーンでも便利な実用アイテムです。
特典2：スプラッシュワイパー
(3)KTCステッカー(非売品)
鋳造の炎の色をイメージしたKTCコーポレートカラーが特徴的なロゴステッカー。耐久性の高い素材で、工具箱、PC、車体など好みの場所に貼ってアレンジできます。
特典3：KTCステッカー
(4)総合カタログ
汎用ツールから専用ツール、ネプロスまで12,000アイテム以上を掲載。工具の使い方・選び方の解説もあり、“読み物”としても楽しめる一冊です。
特典4：総合カタログ
■ ライフスタイルに合わせて選べる全7種。手に取りやすい価格帯で販売
今年は、日常使いしやすいバッグ類や収納ツール、アウトドアギアなど、使用シーンに合わせて選べる全7種をラインアップ。SNSで「かわいい！」と話題のスパにゃんが入ったセットもご用意しております。
価格帯は5,000円～15,000円と手に取りやすく、工具ファンでなくとも楽しめる内容です。
毎年好評のKTCオフィシャルショップ福袋は、今回も数量限定での販売です。
人気セットは早期に完売となる可能性がありますので、ぜひお早めにチェックしてください。
■発売情報
商品名 ： KTC福袋2026
ラインアップ： 全7種
販売価格 ： 5,000～15,000円(税込)
販売期間 ： 2025年12月19日(金)～2026年1月12日(月・祝)
販売場所 ： KTCオフィシャルショップ(EC)
URL ： https://ktcos.jp/view/category/fuku