アニメ『終末のワルキューレ』よりセイコー製の腕時計が登場！人類代表「ジャック・ザ・リッパー」をイメージした数量限定モデル
インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜終末のワルキューレ × セイコー コラボレーションウオッチ＞を、PREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。
Netflixで配信され、世界中で大ヒットを記録しているアニメ『終末のワルキューレ』が、日本を代表する腕時計メーカー・ セイコー とコラボレーション。
人類代表のひとり、ジャック・ザ・リッパーをイメージした腕時計が登場しました。
腕時計は、ジャックの衣装を思わせるワインレッドの文字盤とレザーバンド。
文字盤の中央にはワルキューレマークがデザインされ、ナイフのようにシャープな形状の時針と分針が時を刻みます。
神側と人類側、それぞれの代表者による13番勝負にちなみ、数量限定1313点のスペシャルモデル。
裏蓋には公式ロゴとエディションナンバーが刻印され、箔押しが豪華な特製ボックスに収めてお届けします。
2025年12月18日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。
商品特設ページ：https://iei.jp/ragnarok-seiko/
終末のワルキューレ × セイコー コラボレーションウオッチ
紳士的でありながら、底知れぬ狂気を隠し持つジャックのイメージを表現した腕時計。
落ち着いたワインレッドの文字盤。インデックスの背景には外套の模様をデザイン。
ナイフのようにシャープな形状の時針・分針や、帽子の装飾にちなんだ歯車の意匠も印象的。
裏蓋には公式ロゴと、限定1313点の証となるエディションナンバーが刻まれています。
腕時計は特製ボックスに収めてお届けします。
ボックスの天面にはワルキューレマークと、ジャックをイメージしたモチーフが箔押しされ、内側にはイラストカードがセットされています。
■商品情報
商品名：終末のワルキューレ × セイコー コラボレーションウオッチ
価格 ：49,800円（税込54,780円）
限定数：1313点
発売日：2025年12月18日（木）
お届け：2026年3月下旬より順次発送予定
発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）
URL ：https://iei.jp/ragnarok-seiko/
(c)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレ3製作委員会
■商品仕様
材質：ケース・裏蓋＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス バンド＝牛皮革（裏側は合成皮革）
ケースサイズ（約）：42.8×35×厚さ6.9mm
手首回り（約）：13～17.5cm
ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）
防水性能：日常生活用防水（3気圧防水）
生産国：日本
※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
■PREMICO（プレミコ）について
PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/
■会社概要
会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社
所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル
代表者：代表取締役社長 原 良郎
設 立：昭和57年(1982年)9月1日
資本金：100,000千円
ＵＲＬ：https://iei.co.jp
事業内容：通信販売
■お問い合わせ先
＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)
＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)
※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。
※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。
※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。