インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜終末のワルキューレ × セイコー コラボレーションウオッチ＞を、PREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。

Netflixで配信され、世界中で大ヒットを記録しているアニメ『終末のワルキューレ』が、日本を代表する腕時計メーカー・ セイコー とコラボレーション。

人類代表のひとり、ジャック・ザ・リッパーをイメージした腕時計が登場しました。

腕時計は、ジャックの衣装を思わせるワインレッドの文字盤とレザーバンド。

文字盤の中央にはワルキューレマークがデザインされ、ナイフのようにシャープな形状の時針と分針が時を刻みます。

神側と人類側、それぞれの代表者による13番勝負にちなみ、数量限定1313点のスペシャルモデル。

裏蓋には公式ロゴとエディションナンバーが刻印され、箔押しが豪華な特製ボックスに収めてお届けします。





2025年12月18日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/ragnarok-seiko/





終末のワルキューレ × セイコー コラボレーションウオッチ

紳士的でありながら、底知れぬ狂気を隠し持つジャックのイメージを表現した腕時計。

落ち着いたワインレッドの文字盤。インデックスの背景には外套の模様をデザイン。

ナイフのようにシャープな形状の時針・分針や、帽子の装飾にちなんだ歯車の意匠も印象的。





裏蓋には公式ロゴと、限定1313点の証となるエディションナンバーが刻まれています。





腕時計は特製ボックスに収めてお届けします。

ボックスの天面にはワルキューレマークと、ジャックをイメージしたモチーフが箔押しされ、内側にはイラストカードがセットされています。

■商品情報

商品名：終末のワルキューレ × セイコー コラボレーションウオッチ

価格 ：49,800円（税込54,780円）

限定数：1313点

発売日：2025年12月18日（木）

お届け：2026年3月下旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/ragnarok-seiko/

(c)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレ3製作委員会





■商品仕様

材質：ケース・裏蓋＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス バンド＝牛皮革（裏側は合成皮革）

ケースサイズ（約）：42.8×35×厚さ6.9mm

手首回り（約）：13～17.5cm

ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）

防水性能：日常生活用防水（3気圧防水）

生産国：日本

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。