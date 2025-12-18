システム開発を行う株式会社EC研究所(本社：東京都千代田区、代表取締役：松永 義弘)は、2025年12月18日(木)に大好評「営業マンのためのEXCEL 厳選18の技」に「利用度」・「簡単さ」でランク付けした新バージョンを公開。より簡単に選べるようになりました。

Excelのプロでありリスト収集ツールの開発元でもある当社がリストのデータ管理作業や通常のExcel業務に役立つ技を図解入りで説明しています。日々の業務に役立つ内容となっています。





◆ 技一覧ページURL： https://www.listken.com/list_excel_waza_ichiran.htm





営業マンのためのEXCEL 厳選18の技」 説明画面の一例





■「営業マンのためのExcel 厳選18の技」

◆ 技一覧ページURL： https://www.listken.com/list_excel_waza_ichiran.htm





・操作系、データ系、関数系など各分野から18技を厳選して紹介しています。

元々100以上ある技の中から簡単で覚えやすくて応用範囲が広いものに限って選びました。

※例えば、桁区切り、VLOOKUP、重複データ削除など、日頃のExcel作業にも使用いただけます。





・「利用度」と「簡単さ」のランクを付けました。ランクの高いものからご覧になれます。









■会社概要

会社名 ： 株式会社EC研究所

所在地 ： 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-2 天心館ビル3F

代表者 ： 代表取締役 松永 義弘

設立 ： 2005年4月1日

事業内容： (1)システム開発

(2)『法人リスト自動検索システム』を開発販売

営業支援ツールとして、会社概要ページをAIが

解析してリストを生成するシステム

URL ： https://www.listken.com/