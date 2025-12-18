株式会社テックウェイ(本社：東京都中央区、代表取締役：瀬尾 博文)は、運営する宿泊業界向けAI研修サービス『hoteliyell(ホテリエール)』において、対話型AIを活用した接客トレーニング機能「AI接客道場」を12月18日(木)に新たに追加いたしました。本機能により、スタッフはスマートフォン一つで、AIを相手にしたリアルな接客ロールプレイングが可能になります。「2時間で基本を習得」する既存カリキュラムと合わせ、現場に出る前の「実践力」を強化します。





■背景：現場に「教える時間」がない、しかし「失敗」も許されない インバウンド需要の回復とともに、宿泊業界では深刻な人手不足が続いています。「新人教育に時間を割けない」「現場で失敗させるわけにはいかない」というジレンマに対し、『hoteliyell』は「失敗し放題の仮想空間」を用意しました。メンタルをすり減らすことなく、ゲーム感覚で接客スキルを磨く環境を提供します。









■新機能「AI接客道場」の特長

1.実践モード：VS AIゲスト！あなたの言葉遣いを辛口ランク付け

スタッフがAIのゲスト(宿泊客)に対応し、その会話内容をAIが瞬時に分析。言葉遣い、クッション言葉の有無、提案力などを総合的に評価し、0点～100点のスコアと「ユニークな称号」でフィードバックします。





0～10点【炎上案件】：「支配人を呼んでくれ。二度と来ない。(激怒)」

41～50点【記憶に残らないスタッフA】：「可もなく不可もなく。顔を思い出せない。」

91～100点【後光が差す『接客の神』】：「参りました。あなたがいるから、また泊まりに来ます。」





2.体験モード：AIコンシェルジュの「神対応」を完コピせよ

「こんな時、どう返せばいいの？」という疑問に対し、AIが模範的な回答を実演。最高ランクの接客を体験し、そのフレーズをそのまま現場で活かすことができます。





■【専門家からの推奨】なぜ「2時間での即戦力化」がゲームチェンジャーとなるのか

本サービスは、2時間で接客の基本を学ぶ「hoteliyellアカデミー」と、今回追加された応用実践「AI接客道場」を組み合わせることで、短期間での即戦力化を実現します。





東洋大学 国際観光学部 准教授 / 日本国際観光学会 理事 徳江 順一郎 先生 コメント

「宿泊業界では、人材不足や高い離職率が大きな課題となっており、特に新人や短期雇用スタッフの研修に十分な時間を割けない現場が少なくありません。『hoteliyellアカデミー』は、最小限の研修時間でスタッフを即戦力化できる点において、極めて有効なソリューションだと考えています。(中略...)このような仕組みは、ホテル・旅館業界における人材育成の新しいスタンダードとなり、持続可能なホスピタリティの実現に大きく貢献すると強く期待しています。」

■導入企業のお声

「『また働きたい』の理由が、『もっとスコアを上げたい』に変わった。ゲーム感覚のAI研修が、短期スタッフを即戦力に変えています」





森林ホテル(埼玉県) 代表取締役社長 関根 勝正 氏

「スキマバイトの方に高い接客レベルを求めるのは難しいと諦めていました。しかし『AI接客道場』は違いました。自分の接客が点数化されるのが面白いらしく、休憩時間に**『次は神対応を目指します！』とスマホで自主練するスタッフ**まで現れています。以前からの『2時間での基本習得』による業務の円滑化に加え、ゲーム感覚で接客を磨く楽しさが加わったことで、働き手のモチベーションと定着率が過去最高レベルに向上しました。人手不足の救世主です。」









■『hoteliyell』について

「hoteliyell」は、宿泊業界の構造的課題をAIの力で解決するために開発された、ホテル人材育成のためのDXプラットフォームです。生成AIアバターとの対話を通じ、いつでも、どこでも、何度でも、リアルな接客トレーニングを可能にします。

URL： https://techway.jp/hoteliyell/academy/









■株式会社テックウェイについて

会社名 ： 株式会社テックウェイ (techway, Inc.)

代表者 ： 代表取締役 瀬尾 博文

所在地 ： 東京都中央区日本橋室町1-11-12 日本橋水野ビル7F

設立 ： 2019年3月

資本金 ： 10,000,000円

企業理念 ： 「技術の先端を追い求め、社会とともに進化する」を経営理念とし、

最先端の技術を用いて社会課題の解決に貢献します。

公式サイト： https://techway.jp/