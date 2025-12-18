純国産RPAツール『WinActor』の正規一次代理店を務める株式会社ブレイン・ゲートプラス(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：久次米 宏明)は、100種類以上のクラウドサービスの中から、企業ごとに最適な組み合わせを提案し、導入から運用・定着まで伴走支援する「クラウドサービスコンシェルジュサービス」を2025年10月より正式に開始しました。

詳細はこちら： https://braingate-plus.co.jp/cloud





サービス説明画像









■サービス開始の背景

近年、クラウドサービスは急速に増加し、企業の業務効率化やDX推進に欠かせない存在となっています。一方で、「どのサービスを選ぶべきかわからない」「導入したが定着しない」「運用負荷が増えてしまう」といった課題を抱える企業も少なくありません。

こうした状況を受け、多様なサービスから最適解を選び、自社に定着するまで継続的に支援する新サービスの提供に至りました。









■クラウドコンシェルジュサービスの特徴

(1)100種類以上のクラウドサービスから最適な組み合わせをご提案

RPA「WinActor」を中心とした業務自動化で培ったノウハウを活かし、クラウドツールとRPAの連携など幅広い課題に対応できる体制を整えています。企業の課題や業務フローに合わせて最適な構成をご提案します。





(2)導入から運用まで一気通貫でサポート

サービス選定だけでなく、導入支援、定着のための運用フォローまで継続的に伴走します。





(3)ベンダーニュートラルな立場で支援

特定のサービスに偏らず、客観的な視点で最も効果的なクラウド環境を提案します。





(4)DX推進を“続けられる状態”へ

ただ導入するだけでなく、現場に定着し、成果につながる運用体制づくりをサポートします。





▼クラウドコンシェルジュサービスページ

https://braingate-plus.co.jp/cloud/









■株式会社ブレイン・ゲートプラス

当社は、NTTブランドの業務自動化RPA「WinActor」の数少ない正規一次代理店として、導入から定着までを重視した支援を行ってきました。

これまで無償サポートを含む継続的な伴走支援により、多くのお客様に効果を実感いただき、長期的な活用につなげてきた実績があります。

こうした取り組みを評価していただき、WinActor開発元より「既存ユーザ定着賞(2021年度)」および「更新賞(2020年度～2022年度)」を受賞しています。

本サービスでは、これまで培ってきた業務改善・定着支援のノウハウやサポートの強さを活かし、クラウドサービスの選定から導入、運用までを一貫して支援します。

業務効率化において何から取り組めばよいか分からない方、導入費用を抑えて改善に取り組みたい方など少しでもご興味がございましたらぜひ一度ご連絡をお願いいたします。

貴社のお力になれれば幸いです。





お問い合わせはこちらから

https://braingate-plus.co.jp/contact/









■会社概要

会社名 ： 株式会社ブレイン・ゲートプラス

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区名駅4-22-22 名駅KMビル 8F

設立 ： 2023年3月

資本金 ： 10,000,000円

代表者 ： 代表取締役 久次米 宏明

事業内容： 業務のDX化やシステムのコンサルティングなど、ITによるご支援を提供しています。

URL ： http://www.braingate-plus.co.jp/