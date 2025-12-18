塩分の過剰摂取問題の課題解決に取り組むトイメディカル株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：竹下英徳）は、オープンイノベーション支援事業「BAK」プロジェクトに採択された取り組みの一環として、株式会社グリーンハウス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田沼 千秋、以下、グリーンハウス）と連携し社員食堂向けに開発した塩分オフセットメニューの試食会を実施しました。本試食会では、塩分を吸収しにくい形へと変換する働きを持つ海藻成分「アルギン酸類」を主食や主菜の味付け調味料等に添加し、原料として調理現場における実用性やメニューのおいしさ等を確認するため、従業員や関係者を対象にアンケートを行いました。

■試食会の実施背景

本取り組みは、神奈川県が実施するスタートアップ企業と大企業の協業支援制度「BAK」プロジェクトに採択されたものです。スタートアップ企業である当社とコントラクトフードサービス事業やレストラン事業などを中心に全国に拠点を持つグリーンハウスの採択プロジェクト「減塩常識を変える！海藻由来の成分でおいしい塩分オフセット食の開発」は、食事の味や満足感を損なうことなく健康的な食環境を創出し、未病改善や健康寿命の延伸に貢献することを目指しています。今回はこのプロジェクトの一環として、当社の海藻由来の食物繊維である「アルギン酸類」を活用した“塩分オフセット技術”と調理師や管理栄養士が多数在籍するグリーンハウスの調理ノウハウによって開発された「塩分オフセットメニュー」の試食会を行いました。

■塩分オフセットの仕組みについて

今回提供した塩分オフセットメニューは、料理の塩分量そのものを減らすのではなく、「アルギン酸類」という海藻から抽出された食物繊維をご飯やおかず、デザートに配合することによって、食事後に胃や腸の中で塩分の一部を吸着し、最終的に便として排出するという仕組みを利用したものです。

これにより、味を損なわずに塩分をコントロールできるため、従来の「減塩食」の課題を解消できる可能性があります。

■試食会の検証メニューについて

今回の試食会では、グリーンハウスに在籍する調理師や管理栄養士が商品を活用し、適するメニューや調理法、分量などを試行錯誤し、開発しました。アルギン酸類をお米と一緒に炊いたご飯や天ぷらなどの揚げ物のつけ塩にアルギン酸類を混ぜ合わせるなど、主食から主菜、副菜、甘味まで幅広いラインナップでの検証を実施。通常のメニューと遜色ないクオリティを維持したまま、塩分オフセットメニューの味や満足度の評価を行うとともに、実際の調理現場での扱いやすさについても検証しました。

■アンケート結果

試食会後に実施したアンケートでは、以下のような結果が得られました。

アンケートでは、喫食者より「味の違和感がなく、おいしく食べられた」「『物足りない』と言う感覚は全くなく、どれも美味しかった」など、塩分オフセットメニューに対して非常にポジティブなご意見が多数寄せられました。また、メニューの調理オペレーションに関しても、調理担当者全員（4名）が、調理に「ほとんど負担がない」、あるいは「全く負担がない」と回答しており、導入の容易さも確認されています。

■今後の展望

今回の評価を踏まえ、今後は以下の取り組みを予定しています。● 企業社員食堂、福祉施設、外食チェーンなど幅広い現場での展開● 調理現場で使いやすいアルギン酸類の提供形態の開発● メニュー・レシピラインアップのさらなる拡充● “食事を楽しみながら健康もサポートできる”新しい塩分オフセット食の社会実装両社は、引き続き食事の美味しさや満足度を損なうことなく、健康的な食環境の創出を目指し、連携を強めてまいります。

【組織・企業概要】

◾️ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）について

県内に拠点を持つ大企業等とベンチャー企業による連携プロジェクトを創出するとともに、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、大企業等・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等が参画する協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」を運営する取組。プロジェクトの成果発表は令和８年３月下旬を予定しております。

◾️株式会社グリーンハウスについて

コントラクトフードサービス事業（官公庁・オフィス・工場・学校・病院・シルバー施設などでのフードサービスの提供）をはじめ、レストラン事業、ホテルマネジメント事業など、食とホスピタリティに関連したさまざまな事業を展開しており、2025 年 3 月末のグループ年商は 1,837 億円、店舗数は 2,953 店舗です。会社HP：https://www.greenhouse.co.jp/

◾️トイメディカル株式会社について

医療・健康食品メーカーで、塩分オフセット技術を核に、透析患者向けの医療製品や健康食品、調味料などを開発・製造・販売しており、熊本から世界のウェルネスに貢献することを目指しています。健康志向の高まりとともに注目される“減塩”に対し、味を損なわずに塩分摂取を抑える新たなアプローチを追求し、海藻由来の成分を活用することで、食の楽しみと健康の両立を目指します。会社HP：https://toymedical.jp/

【本件に関するお問合せ先】トイメディカル株式会社：松下電話：096-342-6477メールアドレス：info@toymedical.jp