株式会社LE CHERANC（本社：大阪府大阪市北区、以下 当社）は、冬の乾燥によって起こりやすい髪のパサつきや広がりに着目し、当社のヘアミルクセラムを用いた「冬のヘアケア習慣」を提案いたします。

冬は、肌だけでなく「髪」も乾燥しやすい季節

冬場は、空気の乾燥や暖房の使用により、髪の水分が失われやすい時期です。これにより、多くの方が以下のような髪の悩みを抱えやすくなります。* 毛先がパサつく* 髪が広がりやすい* いつもよりまとまりにくい当社では、こうした冬の環境下では、日々のルーティンに加える**「プラスワンのケア」**が、髪の印象を大きく左右すると考えています。

冬の乾燥シーズンでも使いやすい「ヘアミルクセラム」の特長

LE CHERANCのヘアミルクセラムは、乾燥しやすい冬の時期でも、日常のケアに負担なく取り入れやすい使用感を追求して設計されています。

1. 絶妙なバランスのテクスチャー：重すぎず、軽すぎないミルクタイプ

ヘアオイルでは重く、クリームではなじませにくいという課題に対し、ミルクタイプを採用しました。* 髪になじませやすい* べたつきにくい* 乾燥しやすい毛先にも均一に使える朝のスタイリング前や、夜のドライヤー前など、冬の毎日のケアに取り入れやすい使用感です。

2. ダメージ対策とまとまりをサポートする厳選成分

重くなりすぎないテクスチャーでありながら、冬の乾燥によるダメージやパサつきをケアする成分を配合しています。

ブドウ糖由来成分（ヒドロキシプロピルグルコナミド、グルコン酸ヒドロキシプロピルアンモニウム）

髪の主成分ケラチンと結合し、内側から構造を補強。ダメージ毛に最大3倍の強度とハリ・コシを与える特許取得の毛髪補修成分。

活性ケラチン（加水分解ケラチン）

毛髪と親和性の高いタンパク由来成分。乾燥で扱いにくくなりがちな髪を日常のケアで整えやすくし、特に毛先のパサつき対策に寄与します。

γ-ドコサラクトン

ドライヤーなどの熱を利用して髪に作用する成分。スタイリング前のケアとして、冬場のドライヤー時間にも取り入れやすく、まとまりをサポートします。

特別なことではなく、「日常のケア」で変わる冬の髪

当社の開発担当は、日々の髪悩みに向き合う中で「日常のケア」の積み重ねこそが大切だと感じています。冬の乾燥対策も、特別なサロン施術ではなく、日々のケアを少し見直すことで、髪の扱いやすさは格段に変わります。この冬のヘアケアの新しい選択肢として、LE CHERANCのヘアミルクセラムを提案いたします。

製品概要

商品名：LE CHERANC ヘアミルクセラム内容量：100g価格：\5,390（税込）販売方法：Amazon ほか使用方法：タオルドライ後、または乾いた髪に適量をなじませて使用

会社概要

会社名：株式会社LE CHERANC(ルシェラン)所在地：大阪府大阪市北区事業内容：ヘアケア製品の企画・開発・販売

本件に関するお問い合わせ先

株式会社LE CHERANC MAIL：info＠lecheranc.com