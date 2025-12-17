ATTRAENTE（所在地：佐賀県佐賀市天神2-1-15、代表：河野京子）は、愛犬の健康をサポートする「アレルギーフリー・無添加・ヒューマングレード・関節ケア成分配合」の犬用チュールの開発資金を募るクラウドファンディングを、2025年12月17日より開始しました。目標金額は50万円で、2026年1月下旬までの期間で支援を募ります。

安心して与えられるおやつを求めるペットオーナーの声から誕生

近年、ペットは「家族の一員」としての認識が高まり、食の安全性や健康への配慮が重視されるようになっています。農林水産省の統計によると、国内のペットフード市場は年々拡大傾向にあり、特に高品質・機能性に特化した商品への需要が増加しています。しかし現状では、多くの犬用おやつに香料や添加物が使用されており、アレルギーや涙やけ、嘔吐などの健康問題を引き起こすケースが少なくありません。ATTRAENTEの河野代表は、小型犬OKのカフェを運営する中で、「アレルギーがあって食べられるおやつが少ない」「涙やけがひどくて困っている」「安心できるおやつを探している」といった飼い主からの声を多数耳にしてきました。「ペットフードが"雑貨扱い"になっている現状に違和感を感じていました。命ある家族に向けた"食べ物"として、人間と同じように安全性を重視したおやつを作りたい」という想いから、本プロジェクトが立ち上がりました。

「ワンちゅ～る」の4つの特長

開発中の犬用チュール「ワンちゅ～る」は、以下4つの特長を備えています。1. アレルギーフリー設計：小麦、乳製品、鶏肉など、犬のアレルギーの原因となりやすい成分を含まない処方で、アレルギーを持つワンちゃんでも安心して食べられます。2. ヒューマングレード原材料：人間が食べられるレベルの厳選された原材料のみを使用し、安全性を最優先しています。3. 無添加・保存料不使用：保存料・着色料・酸化防止剤などの添加物を使用せず、犬の健康を考えた設計です。4. 関節サポート成分配合：加齢とともに負担が増える関節をケアする機能性成分を配合し、愛犬の健康維持をサポートします。河野代表は「飼い主さんが安心して毎日あげられる、健康を守るチュールを作りたい」という思いを込めて、本製品の開発に取り組んでいます。

クラウドファンディングの概要と今後のスケジュール

【プロジェクト名】一緒に作ろう！アレルギーフリー＆無添加の関節ケアの最上級ちゅ～るを全国の愛犬へ！【募集期間】2025年12月17日～2026年1月下旬【目標金額】500,000円【主なリターン】- 1,500円：お礼のメッセージ- 3,000円：犬用チュール10g×3本セット- 5,000円：犬用チュール10g×6本セット- 10,000円：犬用チュール10g×15本セット- 20,000円：犬用チュール10g×35本セット- 30,000円：犬用チュール10g×60本セット＆お名前掲載- 50,000円：犬用チュール10g×70本セット・自家焙煎コーヒー豆500g・お名前掲載- 100,000円：3枠限定 専用パッケージの世界にひとつだけのオリジナルチュール【今後のスケジュール】- 2026年2月下旬：試作品の作成、食いつき・品質チェック、栄養分析- 2026年3月～5月：デザイン最終決定、本製造開始- 2026年7月～：製品完成、納品- 2026年8月以降：リターン発送開始集まった支援金は、製造費・関節サポート成分配合費・試作費・栄養成分分析費・パッケージ資材費・リターン発送費などに充てられる予定です。

会社概要

会社名：ATTRAENTE所在地：佐賀県佐賀市天神2-1-15代表者：河野京子事業内容：カフェ経営URL：http://www.attraente2022.comInstagram：https://www.instagram.com/attraente_saga