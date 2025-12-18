みらいコンサルティンググループ（本社：東京都中央区、代表：久保 光雄、岡田 烈司）は、株式会社timespace（本社：京都府京都市、代表取締役：井口尊仁、以下「timespace社」）への出資を実施しました。本出資は、「人の感性と場所をつなぐAIナビゲーション」により、情報過多や目的地選びの難しさといった現代人の課題を解決し、地域創生・観光活性化を目指すものです。

みらいコンサルティンググループは、長年地域企業の成長を支援し、「観光」を重要なテーマと位置づけ、インバウンド戦略や外国人財の活用支援にも注力してきました。今回出資したtimespace社は、LLM（大規模言語モデル）を活用し、利用者の嗜好や感性をもとに、その瞬間に最適な目的地を提案するAIナビゲーションアプリを開発しています。両社は「地域の価値は、情報ではなく、独自の“体験”として立ち上がる」という認識を共有し、資本提携に至りました。この提携により、みらいコンサルティンググループの国内外ネットワークや経営支援ノウハウと、timespace社の革新的なAI技術が融合します。地域の隠れた観光資源の再発見や、従来にない偶然性・感性を重視した移動体験の提供を通じて、観光業の質的向上と地域経済への新たな価値創出を目指します。特に、情報過多の現代において「正解を探す」ことに疲弊する人々に対し、AIが感性によりそいながら新しい発見を導くことで、観光の楽しみ方や地域との関わり方を根本から変革します。

■ 資本提携の内容と今後の取り組み本資本提携を通じて、両社は以下の領域で事業連携を進めていきます。・地域観光・まちづくりプロジェクトにおけるAIナビゲーションの導入・実証・インバウンド向け感性ナビゲーション体験の高品質化と全国への普及・地域事業者・自治体・地域金融機関と連携した新たな観光事業モデルの設計・感性・行動データを活用した地域価値の可視化とデータ循環モデルの構築

◆株式会社 timespace代表取締役：井口尊仁本社所在地：京都府京都市下京区朱雀宝蔵町34番設立：2025年 9月 18日事業内容：LLMを活用した次世代AIナビゲーションアプリの開発https://shorturl.at/oCPeP

◆みらいコンサルティンググループ代表：久保 光雄 岡田 烈司本社所在地：東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン19階設立年： 1987年4月6日その他拠点： 国内…旭川・札幌・秋田・盛岡・仙台・福島・新潟・富山・埼玉・川越・立川・横浜・甲府・浜松・名古屋・中部・岐阜・四日市・京都・大阪・和歌山・せとうち・松江・高松・松山・北九州・福岡・大分・熊本・鹿児島・沖縄海外…中国（北京･上海･深圳)､ベトナム（ハノイ･ホーチミン・ダナン)､タイ､マレーシア､シンガポール、バングラデシュみらいコンサルティンググループは、1987 年の創業以来、一貫して中堅中小企業の経営をサポートしてまいりました。 会計士、税理士、社会保険労務士といった専門家、および企業における経営企画経験者など、国内外約 300 人のプロフェッショナルが、日本国内はもとより、中国・ASEAN で企業の健全な成長を支援しています。 会計税務、人事労務といった専門領域のみならず、デジタル・AI活用、新規事業創造、海外進出、外国人の採用と定着（外国人財サービス）といった最新の経営テーマにおいても、提供価値を高めてまいります。さらに 「Co-Creation for Innovative MIRAI 2030」＜競争から共創へ：イノベーティブなミライ＞をビジョンに､中堅・中小企業の長期的発展を支援し続けてまいります。https://www.miraic.jp

