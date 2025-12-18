経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、第8回BBS絵画コンクールの表彰式を2025年12月6日に開催し、入賞した子どもたち計11名が全国から参加しました。

「BBS絵画コンクール」は、BBSが次世代を担う子どもたちの創造力、表現力を育む機会の創出を目的とし、全国の小・中学生を対象に2020年より開催しています。水彩画や油彩画など紙の作品だけでなく、デジタル作品も応募が可能で、毎回さまざまな作品が寄せられています。第8回のテーマは「あなたの幸せな時間」。全国の子どもたちから個性が光る素敵な作品が多数集まりました。表彰式では、出席した受賞者に表彰メダルや自身の作品が入ったオリジナルグッズなど、一人ずつ記念品が贈られ、大賞を受賞された冨田茉步さん、水野紗良さんに挨拶していただきました。そして特別審査員としてお迎えした「アーツカウンシルしずおか」チーフプログラム・ディレクターの櫛野展正様より「表現することの大切さ」をテーマに、ご自身のキャリアやさまざまな分野とつながることができるアートの可能性、そして「パラレルキャリア」についてお話を伺いました。表彰式後は、受賞者とご家族の皆さんにBBSのオフィスツアーに参加いただき、オフィス散策を楽しんでいただきました。BBSは絵画コンクールの開催を通して、これからも子どもたちの創造力、表現力を育む場を創出し、力を発揮するきっかけとなるよう努めてまいります。今後も継続的に絵画コンクールを実施する予定です。

第8回BBS絵画コンクール大賞 作品と受賞者のご紹介

テーマ「あなたの幸せな時間」

BBS大賞（BBS Group News Vol.69 表紙）

「たのしいプールあそび」冨田 茉步さんお友達とプールでパシャパシャ遊んだ時間が楽しかったです。ママ達もいて、楽しかったです。◆櫛野展正氏のコメント青を基調としたプールに赤い帽子が映え、楽しい思い出が生き生きと伝わる作品です。中央の人物が両腕を広げた姿が喜びを象徴し、水面やプールサイドの質感も繊細な色使いで描き分けられています。大胆な色彩と自由な構図が、作者の豊かな創造性を感じさせます。

冨田茉步さんよりコメント私がこの絵を描いたのは、プールが好きだからです。プールで一番楽しいところは、泳ぐ練習をすることです。工夫したのは、私がビート板を持って泳いでいるところです。賞を取れてうれしかったです。これからもっとうまく描けるように頑張ります。

BBS大賞（BBS Group News Vol.70 表紙）

「いとことねころんで見たかしわざきの大花火」水野 紗良さんなつ休みににいがたのいとこ3人とおねえちゃんとねころんで見た大花火は火のこがふっておちてくるようでとてもきれいではく力がありました。いとこといっしょに大花火を見られてとてもしあわせにおもいました。◆櫛野展正氏のコメント夜空に上がる花火と、それを見上げる子どもたちの歓喜を鮮やかに捉えた一枚です。天地が逆転したような構図が躍動感と浮遊感を生み、補色を使った花火表現も印象的。人物配置や床の模様も巧みで、画面に奥行きとリズムを与えた完成度の高い作品です。

水野紗良さんよりコメント夏休みに新潟のいとことお姉ちゃんと5人で柏崎の大花火を見に行きました。シートに寝転んで花火を見たら、頭の上に花火が落ちて来たように思いました。赤とか紫とかいろいろな色がありました。とっても楽しい思い出になりました。

https://www.bbs.co.jp/insight/2025/1225-3113131.htmlhttps://www.bbs.co.jp/contest/library/008/

次回の第9回BBS絵画コンクールは2026年3月頃より募集を開始する予定です。たくさんのご応募をお待ちしております！

特別審査員 櫛野展正氏ご紹介

櫛野 展正（くしの のぶまさ）広島県出身。京都芸術大学大学院芸術研究科修士課程修了（MFA）。2000年より知的障害者福祉施設で介護福祉士として勤務する傍ら、2012年から広島県福山市鞆の浦の「鞆の津ミュージアム」にてキュレーターを務める。2016年4月にアウトサイダー・アート専門スペース「クシノテラス」を開設し、独立。表現せずにはいられない人々に焦点を当て、全国各地で取材を行いながら、執筆や展覧会の企画・運営に携わる。主な著書に『超老芸術』（ケンエレブックス）、『アウトサイド・ジャパン 日本のアウトサイダー・アート』（イースト・プレス）、『アウトサイドで生きている』（タバブックス）など。2021年より「アーツカウンシルしずおか」チーフプログラム・ディレクターに就任。2022年、総務省主催「令和3年度ふるさとづくり大賞」にて総務大臣賞を受賞。雑誌『AERA』（2024年12月30日-2025年1月6日合併号）において「2025年をリードする100人」に選出。◆櫛野氏X（旧Twitter）アカウント https://x.com/kushinon

