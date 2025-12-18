株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する福岡県直方市のふるさと納税返礼品として、糸田すっぽん養殖場が提供する「加工済みスッポン 土鍋 セット」を掲載中です。糸田町でのびのび育てられた養殖スッポンと職歴約50年の職人手造りの土鍋のがセットになった返礼品です。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

対象返礼品について

加工済みスッポン 土鍋 セット 1匹 約850～900g https://item.rakuten.co.jp/f406040-itoda/005-0496/

福岡県糸田町について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f406040-itoda/

福岡県のほぼ中央、田川盆地の北西に位置する面積約８km²、人口１万人弱の町です。遠賀川水系の中元寺川と泌川（たぎりがわ）が町を貫いて北流し、町域を三分しています。中元寺川より東、町の東部地域は標高４０ｍほどの丘陵で、かつて筑豊炭田の繁栄を担った地域は、今日では住宅団地として整備されています。また、中元寺川と泌川に囲まれた中部地域は、標高およそ３０ｍの糸田原台地と流域平野からなり、台地上は古くから拓かれ、現在も町の中心部を形成しています。泌川の西、西部地域は関の山山地の東に位置し、豊かな自然と水資源を抱え、稲作、イチゴ、ミニトマト、花き栽培などが盛んです。

寄附金の使い道について

(1)子どもたちが伸びやかに心豊かに育つまち(2)安全で快適な暮らしをつくるまち(3)地域資源を活かした活力あるまち(4)健康で心穏やかに暮らせるまち(5)故郷への愛着ときらめく人材が育つまち(6)その他(7)町長におまかせ

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form