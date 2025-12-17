『夢キラリ特別番組presented by JA共済 あの子どもたちは今～さらなる挑戦と飛躍～』

【放送日時】2025年12月27日(土)10:25～11:20 【出演】 三谷桂司朗さん（プロバスケットボール選手）ほか広島県内の夢や目標に向かって頑張る子どもたちを応援する『夢キラリ』。7年目を迎え、これまで紹介してきた300人以上の中から夢を叶えた子どもたちのその後に迫る特別番組をお届けする。

『釣りごろつられごろ 2025年末総集編』

【放送日時】2025年12月28日(日)10:20～11:15 瀬戸内海を中心に四季折々の釣りを紹介する『釣りごろつられごろ』。子どもから大人まで幅広い世代の釣り人たちが生み出してきた今年の名シーンから印象深いシーンを振り返る。

『ＴＳＳライク！年末ＳＰ 広島この１年～未来への軌道～』

【放送日時】2025年12月28日(日)16:00～17：30【出演】 湯崎英彦 前広島県知事 ほか新広島駅ビル｢ミナモア｣の誕生、被爆80年の節目、駅前大橋ルートの開業、そして県政の転換点を迎えた2025年。広島は大きな変化の年となった。番組では、前広島県知事・湯崎英彦氏をゲストに迎え、路面電車から、動き続ける広島の今を移動生中継でお届けする。

『TSS×KTN被爆80年報道特別番組 つたえるつなげる 上白石萌音と水上恒司が繋ぐ原爆の記憶』

【放送日時】2025年12月28日(日)10:20～11:15 【出演】 上白石萌音・水上恒司被爆80年の今年、テレビ新広島とテレビ長崎がタッグを組み夕方のニュース番組内で展開した「被爆80年継承プロジェクト つたえる・つなげる」。俳優の上白石萌音さんと水上恒司さんが被爆者にインタビューしたこれまでを振り返りながら、取材を通して感じたことを語り合う。

『ひろしま満点ママ‼２５周年ＳＰ ～いまからいくけんどう２ドジャースタジアム編～』

【放送日時】2025年12月31日(水)9:50～10:50 【出演】 森本久美子・和泉崇司番組の看板コーナー「いまからいくけんどう２」が広島を飛び出しアメリカロケを敢行した完全版をお届けする。舞台はカリフォルニア州。サクラメントからロサンゼルスまでの約６００キロを縦断する。ゴールのドジャー・スタジアムでは試合前のフィールドへ。あの大谷翔平選手に会うことはできるのか？コンコースでスタジアムグルメも満喫！

『スポラバ特番 新春ミッションカープ小園・羽月・久保の潜入大作戦&ルーキー絆チャレンジ』

【放送日時】2026年1月2日(金)14:25～15:25 【出演】 小園海斗・羽月隆太郎・久保修佐々木泰・佐藤柳之介・岡本駿・渡邉悠斗今年のスポラバ特番はカープ選手の挑戦企画豪華2本立て！小園・羽月・久保の同学年トリオがカープファンにサプライズをするため、ファンの集う有名店に客や店員に扮して極秘潜入。攻める小園は自身の応援歌を熱唱。珍行動連発でファンがざわつき始めるが…果たしてバレずにミッションをクリアできたのか？そして佐々木・佐藤・岡本・渡邉のルーキーたちは、同期の仲を深めるためのゲームに挑戦。テレビ初公開！貴重なカラオケシーンもお見逃しなく！