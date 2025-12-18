入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、2025年12月17日（水）、水泳授業の準備に役立つ「水着用ゼッケン」を、発売いたしました。

【新商品の特徴】アイロン不要！洗濯OKの「布ハレちゃん」素材を使用した“ゼッケンシール”

https://www.seal-de-name.com/seal/c_zekken_index.html?utm_source=News-c_zekken251218

幼稚園や小学校で使用するスクール水着や体操服の名前つけは、入園入学準備のひとつ。これまでアイロンを使ったり手縫いで付けたりする必要があり、特に共働き家庭にとっては負担となっていました。また水着は化学繊維製が多く、アイロンの熱に耐えられないケースもあります。こうした手間を軽減するために「水着用ゼッケンシール」が誕生いたしました。

1．２年かけて独自開発した特殊な素材を使用

衣類用のお名前シールとして開発された「布ハレちゃん」は、従来アイロンが必須だった名前付けを“ぎゅっと貼るだけ”で完了できる画期的な素材です。2023年の発売以降、多くのお喜びの声やテレビ紹介に加え、「水着用ゼッケンがほしい」というご要望を多数いただき、今回の商品化に至りました。

2．ぎゅ～ッ！と貼るだけで完了

お名前が印字されたシールを、台紙からはがして水着に貼るだけ。強粘着で24時間後からお洗濯も可能です。針や糸・アイロンなどの準備が何も必要ありません。

3．水泳授業の準備が一気に時短に「３サイズ・9枚入り」のシート

水着はもちろん、水泳帽・ラッシュガード・水着袋・タオルなど、水泳授業で使う持ち物の名前付けが、このシート1枚で完了します。

【商品情報】使いやすさと耐久性を追求した、こだわりの仕様

■40パターンのレイアウトに対応

園や学校ごとに異なる指定に対応するため、お客様の声を元に40種類のレイアウトをご用意しました。

■選べる2種類のフォント

幼児や小学校低学年向けの柔らかい雰囲気や、小学校高学年向けのしっかりした印象など、お子さま・保護者さまの好みに応じて選べます。

■水着以外にも、あらゆる持ち物に使える

レッスンバッグやお昼寝布団など、大きめの布用お名前シールとしてもご使用いただけます。

■特殊プリントで色あせない

油性ペンで書くとプールや洗濯のたびに文字が薄くなることがありますが、本商品は特殊プリントで制作しているため名前が色あせません。

■角丸仕様で剥がれにくい

洗濯耐久性をより高めるため、剥がれやすい角部分を丸く仕上げました。

【水着用ゼッケン by布ハレちゃん】◎商品内容：３サイズ・9枚入り◎価格：1,790円（税込･送料無料）◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより

2025年で、23周年を迎えた「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、23年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

■会社概要社名：株式会社サンアドシステム所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル9F代表取締役：山根 昭二設立：1991年2月7日事業内容： EC事業、クリエイティブ事業会社HP：http://www.sunad-s.co.jp