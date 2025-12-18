日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「占いやおみくじ」についてのアンケートを実施しました。年始に引いたおみくじや、なんとなくチェックした占い。2025年の終わりを迎える今、年始の運勢を占った人たちは、どれくらい「当たっていた」と感じているのでしょうか。ママスタセレクトでは、「年始に見た『占いやおみくじ』は当たっていましたか？」をテーマにアンケート調査を実施しました。選択肢には「当たっていた」「当たっていなかった」「覚えていない、気にしていない」「占いやおみくじはしていない」の4つを設定。437名のママから回答が寄せられました。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1472503

■約6割が覚えていない・気にしていないと回答

アンケートの結果、もっとも多かったのは「覚えていない、気にしていない」を選択した人たちで57.7％。約6割が年始の運勢がどうだったかを思い出せないと回答したということになります。次いで「占いやおみくじはしていない」は21.2％となりました。占いやおみくじは、“結果の当たり外れ”よりも、年始の雰囲気を楽しむ小さな儀式として受け入れられているといえるでしょう。

■2割は「当たっていた／当たっていなかった」と明確に回答

一方で「当たっていなかった」は13.5％、「当たっていた」と回答した人は7.6％と、合わせて2割程度存在します。ママスタセレクトが2025年5月に実施した「スピリチュアルへどの程度関心がありますか？」の調査でも、「ライトに好き」と回答した人が44.1％でした。両調査を合わせると、占いや目に見えないものとは、「信じすぎないけれど、完全に否定もしない」という適度な距離感でつき合っている人が多いことがうかがえます。参考：1,000人超に聞いた！災害の予知夢など「スピリチュアルは信じている？」ママスタセレクトが調査【ママスタアンケート】https://www.atpress.ne.jp/news/5854598

■占い・おみくじは年始に楽しむもの

年末の慌ただしさや育児・家事・仕事に追われる生活の中で、占いやおみくじの言葉を振り返る時間は限られているのかもしれません。年末に1年の振り返りをするかどうかは人それぞれですが、年始には占いやおみくじが気持ちを整え、前向きに新たな1年をはじめるきっかけになっているのでしょう。2026年にも引くであろうおみくじ。そこに書かれた言葉を年末に覚えていなくても、年のはじめに「今年も頑張ろう」という気持ちになれるなら、それだけで十分なのかもしれません。

【アンケート概要】実施期間：2025年11月15日～2025年11月16日（2日間）回答人数：437人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1472503

【ママスタ】月間9.6億PV、725万人以上のユーザーに利用される日本最大級のママ向け総合情報サイト「ママスタ」。ママの今に最適な情報を発信し、必要なコミュニケーションの場を提供する「ママのための情報プラットフォーム」です。子育て・生活関連ニュース、コミュニティ、習い事や塾探しなど、様々なサービスを通じてママにとって役立つ情報を提供しています。■ママスタセレクトについてなにかと正解のわからない子育て期において奮闘するママたちにエールを届けられるよう、ママスタセレクトは今後もママたちの悩みに寄り添った情報発信をしていきます。https://select.mamastar.jp/■SNSママスタセレクト公式アカウントFacebook：https://www.facebook.com/mamastar.selectTwitter：https://twitter.com/mamastar_selectInstagram：https://www.instagram.com/mamastar_mangahttps://www.instagram.com/hahadojoLINE：https://line.me/R/ti/p/@oa-mamasta■会社概要社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/）所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階代表者 河端 伸一郎設立 1999年11月8日資本金 984,653,800円事業内容 パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業【リリースに関するお申込み・お問い合わせ先】株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 ママスタセレクト編集部Tel：03-5339-8725 FAX：03-6302-3916【アンケートメニューに関するお問い合わせ先】株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 広告担当https://select.mamastar.jp/ads