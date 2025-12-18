テレビ新広島（広島県南区）は、全国各地で話題のさつまいもフードフェス「広島おいも万博2026」を、2026年2月21日（土）から23日（月・祝）までの3日間、ひろしまゲートパーク（広島市中区）にて開催。全国で盛り上がりを見せる「おいも万博」は、広島では今回が3回目の開催となります。あつあつの湯気! 美しい黄金色! ホクホク、 ねっとり甘さがたまらない! さつまいも好きが存分に満喫できるフードフェスです。 今回もこれまでの超人気店から「広島おいも万博」初出店のお店まで、様々な品種の焼きいもや、 進化するさつまいもグルメ&スイーツなど全国各地から選りすぐりの店舗が集結します。

イベント概要

【イベント名 広島おいも万博 2026】★開催日程：2026年2月21日 (土) 22日(日) 23日(月・祝)★開催場所：ひろしまゲートパーク (広島市中区基町 5-25)★開催時間：定員入替制 最終入場は各回終了の10分前1回目: 9:30~10:45(75分間)2回目:11:00~12:15(75分間)3回目:12:30~13:45(75分間)4回目:14:00~15:15(75分間)5回目15:30~16:45(75分間)

入場料について

★入場料：前売り券 500円 当日券 600円※前売り券はプレイガイドのみで販売。※当日券はプレイガイド、 会場で販売。※当日券は各回予定枚数に達し次第、販売終了となります。※未就学児入場無料。 小学生以下の単独入場はお断りいたします。チケット発売 2026年1月4日 10:00~ローソン・ミニストップ店頭 Loopi 【Lコード 63120】

出展予定 16 店舗 （1店舗調整中）

https://l-tike.com/hiroshima_oimobanpaku_2026/

※は「広島おいも万博」初出展【福岡】 IMOKURIEMON※【鹿児島】芋や 吟二朗 【岡山】 芋屋 蜜の月 倉敷本店【福井】 お芋スイーツ専門店 フランダースフリッツ 【京都】京都芋屋 芋と野菜※【埼玉】小江戸川越 芋福堂※ 【神奈川】 さつまいも専門店 oimo lab.【宮崎】 sweet&healthy SAZANKA 【埼玉】 Sweet Angel【奈良】 パイ専店 pie, guruguru 【兵庫】 BUTTER CREPE LAB.【東京】 日比焼き芋 - HIBIYAKIIMO TOKYO- 【茨城・東京】 焼き芋専門店 芋やす【大阪】 浪漫焼き芋 芋の巣 ※ 【大阪】 和かろん。 専門店 和果お問合せ TSS イベント事務局 TEL082-253-1010 (平日10:00~17:30)

主催・お問い合わせ

主催：テレビ新広島（TSS）企画制作：関西テレビ放送お問合せ TSS イベント事務局 TEL082-253-1010 (平日10:00~17:30)