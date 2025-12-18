2026年1月17日（土）・18日（日）の2日間、ひろしまゲートパークにて「しまねふるさとフェア2026 ～ ご縁も、美肌も、しまねから。～」を開催します。このイベントは広島地区観光情報発信事業実行委員会が主催するものでテレビ新広島（広島市南区）が受託をして運営を行っているものです。昨年に続き、「ご縁も、美肌も、しまねから。」をテーマに島根県の自然、文化、食の魅力を体感できるイベントで、会場では体験型ワークショップ、特産品販売、グルメ屋台、伝統芸能ステージなど、多彩なコンテンツを展開します。〈しまね魅力発見ゾーン〉には、美肌県で知られる島根県の玉造温泉・美又温泉の手湯体験や石見神楽の衣裳着付け体験、お米のすくい取り、北斎コレクションのペーパーバック作りなど、お子さまから大人まで楽しめる体験型ワークショップが満載です。

イベント概要

●イベント名: しまねふるさとフェア2026 ～ ご縁も、美肌も、しまねから。～●開催日時 : 2026 年１月17 日(土)10:00～17:00 ・ 18 日(日)10:00～16:30※17 日(土)9:45 からひろしまゲートパーク大屋根ひろばステージ前にて、島根県知事出席のもとオープニングセレモニーを行います。●会場 : ひろしまゲートパーク、ハノーバー庭園（屋外会場のみ）

お問合せ

https://www.tss-tv.co.jp/shimanefair/y2026/

株式会社テレビ新広島 事業開発部 Tel:082-256-2213