株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶、以下「ブルボン」)、不二製油株式会社(本社：大阪府泉佐野市、代表取締役社長：大森 達司、以下「不二製油」)、センコー株式会社(本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：大越 昇、以下「センコー」)、中越通運株式会社(本社：新潟県新潟市中央区、代表取締役社長：中山 和映、以下「中越通運」)、日本貨物鉄道株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長兼社長執行役員：犬飼 新、以下「ＪＲ貨物」)は、「持続可能な物流網の構築」を目指した取組の一環として31フィート冷蔵コンテナを活用した鉄道によるコンテナラウンド輸送を開始しましたのでお知らせいたします。





鉄道コンテナによるラウンド輸送(イメージ)





ブルボン、不二製油、センコー、中越通運、ＪＲ貨物は、環境負荷低減やドライバー不足などの物流課題解決を目指し、モーダルシフトやコンテナ大型化の積極的な推進により「持続可能な物流網の構築」に取り組んでおり、他社との連携を通じた物流効率化を進めています。





今回、新潟から関西方面へのブルボンの製品輸送で使用した31フィート冷蔵コンテナを、新潟に向けた不二製油の製品輸送に活用します。新潟から関西への輸送は中越通運、関西から新潟への輸送はセンコーが担い、貨物鉄道輸送部分はＪＲ貨物が担います。これにより、ブルボンでは復路の輸送(コンテナ回送)を有効活用することができ、不二製油は幹線輸送の集約とトラックドライバーの負担軽減を図ることが期待できます。





ブルボン、不二製油、センコー、中越通運、ＪＲ貨物は、今後も連携して、「持続可能な物流網の構築」に取り組み、社会全体の課題解決に貢献してまいります。









【各社概要】

◇不二製油株式会社について

1950年創業の業務用食品素材メーカーです。植物性油脂、業務用チョコレート、乳化・発酵素材、大豆加工素材の4つの主要事業を世界15か国にてグローバルに展開しています。

2025年度より不二製油グループ本社と不二製油株式会社は統合し、新たな「不二製油株式会社」として歩みを始めました。不二製油グループのビジョン「植物性素材でおいしさと健康を追求し、サステナブルな食の未来を共創します。」を掲げ、事業活動を通じて人と地球の課題解決に取り組んでいます。

https://www.atpress.ne.jp/releases/562501/img_562501_2.jpg





◇センコー株式会社について

センコーは、全国ネットの自動車輸送を核に、鉄道利用運送、海上運送、倉庫、工場内物流、国際物流等、幅広く展開しています。保管、配送、流通加工、情報流通等の複合機能を持った物流センターでの総合サービスや、物流合理化・効率化につながる最適システムの設計、オペレーション運営など、最新の情報技術を駆使したロジスティクスシステムでお客様のSCM構築をサポートしています。

https://www.atpress.ne.jp/releases/562501/img_562501_3.jpg





◇中越通運株式会社について

1970年設立。「社会と経済の動脈」ともいえる「物流」を求めるあらゆるお客様のニーズに応え、それぞれの問題や課題を解決する物流システムを幅広く考案し、またそのシステムを自ら実運用する総合物流企業です。現在は企業の物流部門を一貫して請け負う「3PL(サードパーティ・ロジスティクス)」まで事業を展開しているほか、独自の物流システム開発など新

https://www.atpress.ne.jp/releases/562501/img_562501_4.png





◇日本貨物鉄道株式会社について

ＪＲ貨物は、全国に広がる鉄道ネットワークを生かした貨物鉄道輸送を行っています。貨物鉄道は一人の運転士で一度に大量の荷物を運べるなど労働生産性が高く、優れた環境特性を有した輸送モードです。特に中長距離輸送においてその特性を発揮し、近年深刻化している労働力不足問題などの社会課題の解決にも貢献できます。今後も鉄道を基軸に、お客様にとって最適な物流ソリューションを提供する総合物流事業を推進していきます。

https://www.atpress.ne.jp/releases/562501/img_562501_5.jpg





◇株式会社ブルボンについて

1924年に新潟県柏崎で創業。「品質保証第一主義」に徹し、「ルマンド」や「アルフォート」などのビスケットを中心に、チョコレート、米菓、キャンデーなど多岐にわたるカテゴリの商品を生産しており、安全で安心な実質価値の高い商品やサービスの安定的な提供を通して、皆様の笑顔につながる活動を推進しています。「おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。」のコーポレートメッセージのもと事業活動を進め、2024年に創立100周年を迎えました。

https://www.atpress.ne.jp/releases/562501/img_562501_6.jpg