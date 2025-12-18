株式会社BACON(べーこん)は、累計動員数200万人以上を誇る人気猫クリエイターが集結する合同写真展＆物販展イベント『ねこ休み展 冬 2026』を、2026年1月23日(金)から2月23日(月・祝)まで、TODAYS GALLERY STUDIO.(東京・浅草橋)にて開催いたします。

2015年にスタートした「ねこ休み展」は、2026年で開催11年目を迎える人気イベントで、写真展示・物販・体験型企画を組み合わせた構成が毎回好評を博しています。本展では、すべて本展のために制作された新作展示をはじめ、会場限定グッズや初登場のスター猫、周年を記念したコラボ企画などを展開。さらに、毎年注目を集める2月22日「猫の日」にあわせた限定イベントやワークショップも実施予定です。冬の開催ならではの特別な内容で、猫の魅力を存分に楽しめる展示イベントをお届けします。





展示作品：アルとジル





ねこ休み展 公式ページ ： http://tgs.jp.net/neko-break-official

ねこ休み展 冬 2026特設ページ： http://tgs.jp.net/event/neko-break









■『ねこ休み展』11年目へ！初公開の新作と限定グッズが満載の猫好き必見イベント！

本展には、人気猫クリエイターによる個性豊かな作品が一堂に集結します。展示作品はすべて本展のために制作された新作で、SNSなどでは未公開となる作品も多数展示予定です。

ここでしか出会えない猫たちの表情や世界観を、会場でじっくりとお楽しみいただけます。





＜新たなスター猫の仲間に「アルとジル」＆「ニッカとカクニ」が初登場！！＞

Instagramで人気を集める「アルとジル(@arujiru_cats)」が、写真展に初登場します。寄り添うように過ごす2匹の日常や、思わず笑顔になるやり取りを切り取った癒しの作品が展示され、会場をやさしく包み込みます。さらに、個性あふれるコンビとして注目を集める「ニッカとカクニ(@nikka.2231)」も初登場。表情豊かで愛嬌たっぷりな2匹の魅力を存分に感じられる作品を披露します。新たなスター猫たちのデビューに、ぜひご注目ください。





アルとジル : https://www.instagram.com/arujiru_cats/

ニッカとカクニ : https://www.instagram.com/nikka.2231/





このほかにも、フォロワー数32万人を誇る「Muu(@muu_daybyday)」、50万人超の「むぎめし家(@mugimeshi323)」、Xでフォロワー数56万人を誇る「うにちゃん(@unicouniuni3)」など、人気猫たちが最新作を展示します。今回限りの新作が集結する、2026年の「ねこ休み展」をぜひ会場でご体感ください。





出展者プロフィール： https://www.atpress.ne.jp/releases/563852/att_563852_1.pdf









■会場限定！人気クリエイター集結の特別POP UP EVENTを“にゃんこ盛り”で開催！

会場内では、ジャンルや表現の異なる人気猫クリエイターが集結する特別POP UP EVENTを開催します。本展のために制作された作品や限定グッズが並び、会場でしか出会えない一点ものや希少アイテムをお楽しみいただけます。猫好きはもちろん、アートやハンドメイドファンにも注目していただきたい企画です。





参加クリエイター(一部)

●「maoo」(Instagram：@mayam.s)

柔らかなタッチと独自の世界観で支持を集めるクリエイター。初となるPOP UP EVENTでは、「toe beans」をテーマに掲げ、ねこ休み展限定の特別な展開を予定しています。





●「にゃん家の団欒」(Instagram：@nyan__q)

陶器作品で高い支持を集めるクリエイター。「世界のにゃんこ博」をテーマにした新作陶器作品を、本展にて初披露します。





●「けだま工房」(Instagram：@kedamastudio)

温もりのある作風で多くのファンを持つクリエイター。普段は抽選販売のみとなるレアな作品を、会場で直接手に入れられる貴重な機会となります。





●「猫竹」(Instagram：@nekotake.cat)

人気アイテム「猫のヒゲ入れ袋」には、ねこ休み展限定デザインが加わります。蹴りぐるみが大好きな猫や、へそ天ポーズの猫など、すべて同柄のない一点ものが登場します。





※全ての商品は予定となり、発売価格も未定です。









■ましまろう15周年コラボブース設置＆限定イベントを実施

会場内の特設スペースでは、2026年に15周年を迎える人気キャラクター「ましまろう」とのコラボレーション企画を展開します。「ねこ休み展」とのコラボレーションを通じて、ましまろうの15周年を記念した特別な空間を演出し、会場を盛り上げます。





あわせて、15周年を記念した「ましまろう」限定グッズの販売も予定しています。

オリジナル切手やダイカットカード、アクリルキーホルダー、ミニクッションなど、周年ならではの多彩なアイテムが登場予定です。特別感あふれるこれらのアイテムは、コレクションとしてはもちろん、ギフトとしても楽しめる内容となっています。

※掲載内容はすべて予定です。





●作者・灯さかす氏が来場！15周年記念ラテアートイベントを開催！！

15周年を記念し、オリジナルマグカップ付きのラテアートイベントを期間限定で開催します。

本イベントでは、「ましまろう」の作者・灯さかす氏自らがラテアートを描き、来場者に振る舞うという、極めて貴重な特別企画が実現。作品世界を生み出した本人による“ここでしか体験できない”演出は、15周年を祝うにふさわしい内容となっています。15周年記念デザインのマグカップには、直筆メッセージとシリアルナンバーが入る特別仕様。ファンにとっては記念性の高い、唯一無二のイベントです。





参加費：2,500円(税込・15周年オリジナルマグカップ付き)

開催日：1月24日(土)、25日(日)

時間 ：11:30～16:30

※内容・時間は変更となる場合があります。

※事前予約制となります。詳細・ご予約は下記をご確認ください。

https://airrsv.net/tgstokyo-workshop/calendar





このほかにも、15周年を記念した大型原画作品の公開や、「名所江戸百景」をモチーフにした新作アート作品の展示・販売、さらに、ましまろう限定ショップ「mashi's shop」の出張展開など、多彩な企画を予定しています。









■来場者限定の記念特典およびSNS投稿キャンペーンを実施！

来場者特典として記念ポストカードを配布します。さらに、会場内の様子をSNSに投稿した来場者を対象に、「ねこ休み展」オリジナルグッズをプレゼントします。いずれも会場限定のノベルティとして、本展ならではの世界観をよりお楽しみいただける内容となっています。





【参加方法】

会場内の様子を撮影し、#ねこ休み展のハッシュタグを付けてInstagramまたはXに投稿。投稿画面を受付スタッフに提示することで、キャンペーンにご参加いただけます。

※公式SNSのフォローが必須となります。

※各特典は数量限定のため、なくなり次第配布終了となります。









■2026年2月22日(ニャーニャーニャー)「猫の日」限定イベント＆プレゼント企画も実施！！

●猫の日限定企画！！会場でしかもらえないハンドメイドグッズをプレゼント

2月22日(日)猫の日限定で会場内でグッズを購入していただいた方を対象にガラポン抽選を実施。当たりが出た方には、先着22名様限定で、ここでしか手に入らない猫モチーフのハンドメイドグッズをプレゼントいたします。(1人1入場、1回のみ)





協力クリエイター

けだま工房／にゃん家の団欒／アップルココ／まめプロ





●猫の日限定｜普段は開催しないクリエイターによる特別ワークショップ

2月22日(日)猫の日を記念して、2日間限定で大人から子供まで楽しめる特別なワークショップを開催します！普段はワークショップを行わないクリエイターが集結し、この日のために特別な内容を用意。猫好きの方々に向けた、心に残る体験をお楽しみください！





＜ミニチュアにゃんこパンが作れる！？桜粘堂ワークショップを開催！＞

ミニチュア特別コラボ企画！！ねこちぎりパンキーホルダーが作れるワークショップになります！





講師 ：桜粘堂(Instagram：@oh_nendo)

制作物：「ねこちぎりパンキーホルダー」

参加費：1,500円(税込)

日程 ：2月21日(土)

時間 ：11:10～16:00





＜あなたも「スポにゃん」制作体験！羊毛フェルトワークショップを開催！＞

羊毛フェルトで、袋に入ってキュートにお尻を向ける猫、通称「スポにゃん」を制作する体験型ワークショップを開催。初めての方でも楽しめる内容で、世界にひとつだけの「スポにゃん」作りをお楽しみいただけます。





講師 ：YUKARI'n GALLERY(Instagram：@yukarin3351)

制作物：「スポにゃん体験」

参加費：3,000円(税込)

日程 ：2月22日(日)

時間 ：11:30～16:50

※制作できる「スポにゃん」は、茶白／三毛猫 の2種類のいずれかとなります。





※予定ですので変更になる場合がございます。

※事前予約制 詳しくはこちら→ https://airrsv.net/tgstokyo-workshop/calendar

※当日空きがあれば予約なしでも体験いただけます。









■会場を彩る多彩な猫グッズが登場！注目アイテムのラインナップを先行公開！！

＜uta to ito＞

・にゃーるけーき 3,700円

・もんすにゃー桜餅 3,400円

・夜桜 4,000円

・くりーむそーにゃ 4,300円





＜けだま工房＞

・けだまだま(Sサイズ) 3,630円

・けだまだま(Mサイズ) 4,180円

・けだまだま(Lサイズ) 5,280円

・セルフペイント 1,980円





＜あんこ舎＞

・さくらんぼのせ猫(小) 2,860円

・さくらんぼのせ猫(大) 8,360 円

・パンのせ猫(小) 2,750円

・パンのせ猫(大) 8,360円





＜元祖ふとねこ堂＞

・ハガキ 220円

・缶バッチ 550円





＜nyaigs＞

・毛並みまで感じる猫さん刺繍キーリング 2,980円

・毛並みまで感じる猫さん刺繍レディース靴下 836円～





＜山猫本舗＞

・猪＆鹿革 ハイブリット釣り竿タイプ 3,700円～





＜Atelier Runon＞

・基本のにゃんこブローチ 2,200円

・リール付きにゃんこストラップ 3,520円





＜ねこのきたむら＞

・イタリアみたいなビッグフェイスタオル 2,750円





＜OKAYU FACTORY＞

・DECO動物 3,850円～

・マフラー、被り物 550円





＜まのや＞

・またたびキッカーオーケストニャ！サックス 1,650円

・マノネコフェルトブローチ 4,950円～

・フェルトブローチ 3,850円





＜ヨクネルコ＞

・ポストカード 250円

・フレークシール_ねこだらけ 700円

・陶器 900円～





＜nemunoki paper item＞

・ラベラーシール(ケース入り) 990円

・リフィルメモ 20枚入 330円





＜猫竹＞

・猫のヒゲ入れ袋 2,000円

・メガネ＆スマホクリーナー 660円





＜SUIMIN＞

・サコッシュ 1,980円

・メッシュポーチ 2,090円

・タオルハンカチ 1,210円





＜Cats in the room.＞

黒ネコポーチ 1,650円

アクリルキーホルダー 770円





＜wokasinaiwo＞

・ミニバッグ付きキーホルダー 2,530円

・手描きアクリル画ミニ額 1,100円

・ミニ額(布バージョン) 3,300円

・ネコノナリカケ巾着 2,530円





※一部抽選販売の作品もございますので詳しくは公式ページをご確認ください。

※価格はすべて予定の税込価格です。









【企画展概要】

企画展名： 猫の合同写真展＆物販展イベント「ねこ休み展 冬 2026」

開催日時： 2026年1月23日(金)～2月23日(月・祝)

営業時間： 平日・日曜・祝日 11:00～17:00、土曜 11:00～18:00

休館日 ： 毎週月曜日(2026年2月23日(月・祝)は開館)

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 56組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： http://tgs.jp.net/neko-break-official





※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。









■「ねこ休み展」とは？

プロ・アマ問わず人気の猫クリエイターが集結する合同の写真展＆物販展です。XやInstagramで人気を集める有名猫も数多く登場し、出展者のSNSフォロワー数は、累計300万人を超えています。見ているだけでほっこりする作品、眺めているだけでも癒されるハンドメイドグッズが所狭しと展示・販売されています。株式会社BACONが主催するギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)では、2015年の夏以降、200万人以上の来場を記録しました。出展者はネットを中心に活躍するクリエイターが多く、生で作品を見られる貴重な機会としても話題を呼びました。









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「曖昧☆美少女アート展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「鼻ぺちゃ展」など主催企画を数多く手掛ける。2016年GW開催の「ふともも写真の世界展」では2万人以上の来場を記録。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net