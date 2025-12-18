株式会社マサール(本社：北海道札幌市、代表取締役：古谷 健)が展開する高級ショコラブランド「ショコラティエ マサール」の「北海道生テリーヌ(3種セット)」が、文藝春秋発行のライフスタイル雑誌『CREA(クレア)』の「冬号」(12月5日発売)に掲載されている「贈りもの特集」内の人気企画「47都道府県手土産リスト」において、北海道を代表する手土産の一つとして選出されましたことをご報告いたします。

このリストは、CREA読者を中心にアンケートを実施し、それをもとに各都道府県3点の美味しいものを紹介する企画です。









1. 選出の背景と掲載媒体について

媒体名：『CREA(クレア)』冬号(12月5日発売)

雑誌クレア





特集名：「贈りもの特集」 企画名：「47都道府県手土産リスト」





「北海道生テリーヌ」は、新千歳空港出発ロビー店限定の、「旅の記憶」というコンセプトを込めた特別な一品です。「3種類あり、なかでもカカオのビターさやフローラルな華やかさ、ブランデーの香りの余韻を感じさせてくれるショコラが大好き。舌の上でじっくり時間をかけて味わいます。」など、そのコンセプトと味わいが読者アンケートで高く評価され、全国に誇るべき手土産としてリスト入りを果たしました。









2. 掲載商品「北海道生テリーヌ」について

百二十五年の歴史を紡ぐショコラティエが最上質カカオと北海道素材でつくる

口溶けなめらかなショコラスイーツの最高峰「北海道生テリーヌ」





北海道生テリーヌは素材と技のマリアージュ。濃厚なのにさらりと溶ける――。

最高峰のカカオと北海道の大地の恵みが、ショコラティエの巧みなる技と感性で一つに。奇跡の味わいが生まれました。

北海道生テリーヌ

北海道生テリーヌイメージ





「北海道 生テリーヌ」味わいは3種類





芳醇な極み。ショコラテリーヌの最高傑作

カカオの香り高い「マサール ノワール57％」にジャスミンのような華やかな香りをまとったエクアドル産カカオをブレンド。北海道産の35％生クリームと新鮮な牛乳を使用し、なめらかさとコクを極めた、当店の最高傑作。

マダガスカル産バニラビーンズとブランデー「クルボアジェ」の余韻が、味わいに芳醇さと深い奥行きを添えます。

ショコライメージ





優しさの奥に深みを秘めた、新たなる自信作

北海道産クリームをブレンドしたホワイトチョコレートに、さらに北海道産の生クリームや牛乳、クリームチーズを贅沢に加え、豊かなコクを引き出しました。

また、風味を引き立てるためにアマレットとマダガスカル産バニラをプラス。

白くなめらかなキューブに、北海道の大地が持つ力強さと優しさを封じ込めました。

ミルクイメージ





郷愁と確信が溶け合う、もう一つの到達点

当店のルーツである「古谷製菓」のウィンターキヤラメルをオマージュ。北海道産の乳製品をふんだんに使い、優しさの中にほろ苦さが広がる、洗練された味わいに仕上げました。どこか郷愁を誘いながらも、口あたりは驚くほど軽やか。

キャラメルイメージ





■なぜ空港限定なのか？「北海道生テリーヌ」込めた“旅の記憶”というコンセプト

旅の終わりに、心に残るお土産を。

「北海道生 テリーヌ」には、単なるスイーツではなく、“記憶に残る体験”として企画されました。あえて店舗ではなく空港でしか購入できない限定性は、北海道での思い出を“ここでしか買えない特別なひとつ”として刻むためです。

味わいだけでなく、そのストーリー自体が贈り物になるような、そんな“余韻を持ち帰れる”スイーツを目指しました。

開封する瞬間のときめき、一口目に広がる香り、そして一緒に旅した人との共有の時間。

これらすべてを、ショコラティエ マサールは「北海道生テリーヌ」という特別な箱に詰め込んでいます。









■一つひとつがパティシエの手仕事。1日100セットだけの“非量産”の価値

機械で大量に作ることはできません。

この「北海道 生テリーヌ」は毎日職人が手間と時間をかけて一つずつ仕上げています。温度や湿度、素材の状態と丁寧に向き合いながら完成させるその工程は、まさに「工芸品」の域。

なめらかさ、香り、溶け方、すべてが繊細で、一瞬の判断が味を左右するため、一日に作れるのはわずか100セット。

さらにこの「北海道 生テリーヌ」は“時間と共に変化する香り”も楽しめる設計。

冷たい状態では香りが控えめで引き締まった味わいに、常温に戻すにつれ芳醇なアロマととろける食感が立ち上がり、まるでワインのように“味の表情”が変化します。その一瞬一瞬の違いを楽しめるのも、手仕事ならではの魅力です。

製造イメージ





■パッケージも“体験”の一部に

北海道の雪原を照り返す冬の日差しをイメージした淡い水色の上質なパッケージに包まれた三つのテリーヌはまるで宝石箱のよう。開封後、箱をそのまま展開してお皿として使える設計になっており、旅先でも手軽に美しく味わえます。また、専用保冷バッグ付きのため、お土産としての持ち運びも安心です。

箱外観

箱中身

ショコラ中身

ミルク中身

キャラメル中身





■ショコラティエ マサールについて

ショコラティエ マサールは「チョコレートの専門店」が北海道ではまだ馴染みの薄かった1988年、パリの街角で出会ったショコラの味に魅了された創業者(古谷 勝)が札幌で開業いたしました。札幌市内4店舗と新千歳空港に2店舗を構え“札幌のショコラ専門店”として地元の方々から愛されております。

ショコラを通じて世の中に感動を提供することをモットーに。創業以来、私たちは手作りの「ショコラ」の美味しさを多くのお客様へ伝えることを使命に、チョコレート作りを続けてまいりました。

最高の技術を追求する北海道最大級のショコラティエチームが作りだす、世界を代表する最上質カカオと厳選された北海道素材との融合をご堪能いただけます。本店では格式と伝統を誇る札幌本店を代表する「ヴァンドゥーズ」によるおもてなしの中、お買い物をお楽しみいただけます。

また、お取り寄せスイーツとしても「ショコラティエ マサール」の美味しさを全国へお届けしています。









■ブランドとしての想い

「ショコラを通じて世の中に感動を提供する」この想いを胸に、私たちは北海道の玄関口・新千歳空港でしか手に入らない特別な一箱をお届けします。この「北海道 生テリーヌ」が皆様の旅の記憶に寄り添い、深く心に残ることを願っております。

ショコラティエ マサール本店





＜商品概要＞

・商品名 ：北海道 生テリーヌ

・内容 ：3種セット(ショコラ／キャラメル／ミルク)

・価格 ：2,160円(税込)

・発売日 ：2025年8月1日(金)

・販売場所 ：ショコラティエ マサール 新千歳空港出発ロビー店

・販売数 ：1日限定100セット(手作り製造のため)

・保冷バッグ：専用保冷バッグ付き





＜店舗情報＞

ショコラティエ マサール 新千歳空港出発ロビー店

〒066-0012 北海道千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル2F

営業時間：8:00～20:00

※最新情報は公式サイトをご確認ください









■会社概要

会社名 ：株式会社マサール

設立 ：1988年

代表 ：代表取締役 古谷 健

従業員数：100名(パート、アルバイトを含む)

店舗 ：本店、札幌三越店、大丸札幌店、新千歳空港出発ロビー店、

新千歳空港ゲートラウンジ店、COCONO SUSUKINO店

オンラインショップ https://www.masale.jp/ec/html/





最新情報につきましては、店舗もしくは公式ホームページ( https://www.masale.jp/ )、SNS等をご確認下さい。





Instagram： https://www.instagram.com/chocolatiermasale/

Facebook ： https://www.facebook.com/masale1988/





所在地 ： 〒064-0811 北海道札幌市中央区南11条西18丁目1-30

URL ： https://www.masale.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マサール

担当： 古谷 穉加子

TEL ： 011-551-7002

FAX ： 011-513-6644

Mail： chikako@masale.jp