ラディウス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：香田進)は、「ラディウス福袋2026」をradius ONLINE SHOP限定にて2026年1月7日(水)10時より数量限定で販売いたします。





「ラディウス福袋2026」イメージ





■概要

2022年からスタートし、2025年も大変ご好評をいただいた「ラディウス福袋」を今年も発売いたします。

2026年は“猫イヤホン”として話題のラディウス人気製品「NEKO true wireless earphones HP-C28BT」に限定特典をつけた特別な福袋が登場します。





猫イヤホン＆限定お出かけポーチセット_イメージ





価格は通常価格の8,822円(税込)据え置きのまま、特典としてロゴ入りのオリジナル「お出かけポーチ」が同梱されます。猫イヤホンがぴったり入るサイズで、眠っている姿が見えるようクリア素材を前面に採用しました。バッグなどに取り付けられるカラビナ付きで、猫イヤホンとお出かけする様々なシーンでご活用いただけます。





また、ラディウスの「W(ドブルベ)シリーズ」や重低音特化の「VOLTシリーズ」など、ハイグレードなイヤホンとDACが勢揃いした豪華福袋に加え、USB-C搭載のスマートフォンで有線でもワイヤレスでもハイレゾ高音質が楽しめるセットなど、多彩なラインナップをご用意しております。





名称 ： 「ラディウス福袋2026」

期間 ： 2026年1月7日(水)10：00販売開始～無くなり次第終了

販売ページ： https://store.radius.co.jp/happybag2026/









■福袋の詳細

▼【限定5袋】ラディウスの極み！W・VOLT・DACが全部入った究極のオールスター福袋

価格：120,000円(税込)

ラディウスのフラッグシップモデルである「W(ドブルベ)シリーズ」や重低音特化の「VOLTシリーズ」のイヤホンをはじめ、完全ワイヤレス骨伝導イヤホンやポータブルDACアンプなど、様々な商品カテゴリーの人気製品がひとつに詰まった超豪華福袋です。





▼【限定10袋】スマホでハイレゾ聴いちゃおう！DACアンプ＆ハイレゾ重低音イヤホン＆TWSセット

価格：20,000円(税込)

USB-C搭載のスマートフォンでハイレゾ音源を楽しめるポータブルDACアンプと、ハイレゾ対応のVOLTシリーズ有線イヤホン、さらにLDACコーデック対応の完全ワイヤレスイヤホンがセットになった、大変お得な福袋です。





その他、この機会にしか手に入らないお得なパックを種類豊富にご用意しております。

数に限りがございますので、お見逃しの無いようお買い求めください。









■会社概要

商号 ： ラディウス株式会社

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル 11F

代表者 ： 代表取締役 香田進

設立 ： 1996年3月

事業内容： オーディオ機器・オーディオアクセサリー関連機器開発／販売

携帯電話・スマートフォン用関連機器開発／販売

記録用Blu-rayディスク・記録用DVDメディア開発／販売

コンピューター周辺機器・ビデオ編集機器及び

周辺機器の研究及び開発／販売

資本金 ： 9,000万円

URL ： http://www.radius.co.jp/





＊記載されている製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。