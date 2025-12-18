株式会社BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ ストレンジャー・シングス 未知の世界 Vol.2』(価格：1回850円(税込))を一番くじONLINE限定で2025年12月26日(金)より販売いたします。 (発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





商品紹介ページURL： https://1kuji.com/products/strangerthings2





一番くじ ストレンジャー・シングス 未知の世界 Vol.2





■商品特長

本商品は、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の一番くじです。最終章となるシーズン5はもちろん、過去シーズンを振り返りたくなるようなアイテムをラインナップしました。

A賞は、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」をテーマにし、一部に蓄光素材を使用したロゴフィギュア。背面には「裏側の世界」への裂け目もデザインされています。B賞は圧倒的な存在感を放つクリーチャー「デモゴルゴン」フィギュアです。約25cmと存在感のあるサイズで、今回の一番くじだけのスペシャルカラーとなっております。C賞はシーズン5のアートを使用したブランケット。D賞はシーズン１～４の名場面を凝縮したトートバッグです。表面・裏面でそれぞれ別のシーンがデザインされています。このほか、世界観を表現した手袋や作中に登場する飲食店のモチーフを使用したテーブルウェア、ジャガードタオルやシーズン５のモチーフを中心にデザインしたポスターコレクション、シーズン１～４の名シーンを集めたブロマイドとモチーフを使用したステッカーのセットなどいずれもストレンジャー・シングスの世界観を表現したアイテムをそろえました。

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、スペシャルカラーver.のロゴフィギュアをご用意しました。ラストワン賞と同仕様のロゴフィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定です。









■等級一覧

・A賞：リバーシブルロゴフィギュア(全1種) 約30cm

※この商品は蓄光材を使用していて、商品は紫外線を受けてほんのりと光ります。

光り方が弱い場合は太陽光線などに当てて下さい。

長時間の直射日光は製品の劣化に繋がることがあるため、ご注意下さい。

・B賞：デモゴルゴンフィギュア スペシャルカラーver.(全1種) 約25cm

・C賞：ブランケット(全1種) 約90cm

・D賞：トートバッグ(全1種) 約40cm

・E賞：手袋(全1種) 約21cm

・F賞：テーブルウェア(全4種) 小皿…約12cm ココット…約9cm

・G賞：ジャガードタオル(全8種) 約20cm

・H賞：ポスターコレクション(全10種) A3サイズ

・I賞：ブロマイド＆ステッカー(全10種)

ブロマイド…約12cm ステッカー…約7.5cm

・ラストワン賞：リバーシブルロゴフィギュア ラストワンver. 約30cm

※この商品は蓄光材を使用していて、商品は紫外線を受けてほんのりと光ります。

光り方が弱い場合は太陽光線などに当てて下さい。

長時間の直射日光は製品の劣化に繋がることがあるため、ご注意下さい。

・ダブルチャンスキャンペーン：

リバーシブルロゴフィギュア ラストワンver.

合計30個、約30cm

※賞品とパッケージは、ラストワン賞と同仕様になります。









■商品概要

・商品名 ：一番くじ ストレンジャー・シングス 未知の世界 Vol.2

・価格 ：1回850円(税込)

・種類数 ：全9等級37種＋ラストワン賞

・販売ルート：一番くじONLINE限定

・販売開始日：2025年12月26日(金)より販売開始予定

・発売元 ：株式会社BANDAI SPIRITS





※本商品は海外で一番くじ・一番くじ以外の方法で販売する可能性があります。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達し次第、販売終了となります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※発売日、商品発送時期は変更になる場合があります。

※予告なく販売を終了する場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。





STRANGER THINGS (TM)/(C) Netflix. Used with permission.









■「一番くじ」について

コンビニエンスストアやアミューズメント施設などで購入できる、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじです。









■「一番くじONLINE」について

ハズレなしでオリジナルグッズが必ず当たる『一番くじ』がいつでも・どこでも気軽にネットで購入できる公式通販サイトです。









■Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とは

1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、様々なエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。そして完結編となる「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」が、VOL 1（第1～4話）：11月27日（木）、VOL 2（第5～7話）：12月26日（金）、フィナーレ（第8話）：2026年1月1日（木）より世界独占配信となる。“過去最大の大冒険”と“最終決戦”がまもなく始まる！

＜作品ページ＞ https://www.netflix.com/jp/title/80057281









【一般のお客様からのお問い合わせ先】

BANDAI SPIRITSお客様相談センター

