「アクアシティお台場」（所在：東京都港区／運営：三菱地所プロパティマネジメント株式会社）内５Fにある、全国各地の絶品ラーメンが楽しめる「東京ラーメン国技館 舞」は、2026年1月25日（日）を最終営業日として、改装のため一時休業し、2026年3月中旬に新たな装いでリニューアルオープンいたします。





「東京ラーメン国技館」は、2005年のグランドオープンからリニューアルを重ね、2016年4月に「東京ラーメン国技館 舞」として生まれ変わってから、来年で10周年という大きな節目を迎えます。時代の変化やお客様のニーズの多様化に伴い、改めて日本全国の名店の味を一堂に集め、ここでしか味わえない特別な体験をお届けするためにリニューアルを実施。ラーメン文化の発信拠点として、お台場ならではの魅力や店舗ごとのこだわりが楽しめる空間をテーマに、2026年3月中旬、装いを新たにリニューアルオープンいたします。





今回のリニューアルでは、全6店舗のうち「ひるがお」「頑者NEXTLEVEL」「三代目 博多 だるま」「手打ち中華 玉」の４店舗が新店舗に入れ替わります。リニューアルに関する詳細情報は後日発表となりますので、お楽しみにお待ちください。また、リニューアルオープンに向けた一時休業前に、入替予定の4店舗をはじめとする現在の「東京ラーメン国技館 舞」をお楽しみいただけるのは、2026年1月25日（日）までとなります。この機会に、６つの名店のこだわりラーメンを最後までご堪能ください。





年末年始は、ぜひ全国各地の絶品ラーメンが集う「東京ラーメン国技館 舞」にて、ご家族やご友人との素敵なひとときをお過ごしください。皆様のご来館を、心よりお待ちしております。そして、10周年を記念して新たな姿に生まれ変わる「東京ラーメン国技館 舞」にご期待ください。

「東京ラーメン国技館 舞」 2026年3月中旬にリニューアルオープン！

2005年にグランドオープンした「東京ラーメン国技館」。リニューアルを重ね、「世界へ日本のラーメンを発信する！」をコンセプトに2016年4月に「東京ラーメン国技館 舞」として生まれ変わってから、来年で10周年を迎えます。長年大変多くのお客様にご来館いただき、日本を代表する名店の自慢のメニューを、満を持してご提供してきました。この度、時代の変化やお客様のニーズの多様化に伴い、改めて日本全国の名店の味を一堂に集め、ここでしか味わえない特別な体験をお届けするために、リニューアルを実施します。ラーメン文化の発信拠点として、お台場ならではの魅力や店舗ごとのこだわりが楽しめる空間をテーマに、2026年3月中旬にリニューアルオープンいたします。





また、本リニューアルに伴い、2026年1月25日（日）を最終営業日として、一時休業します。これまで以上に多くの皆様に全国各地の絶品ラーメンをお楽しみいただける空間へと生まれ変わります。





■「東京ラーメン国技館 舞」リニューアル概要

場所：アクアシティお台場 ５F

改装期間：1月26日（月）～3月中旬

オープン日：3月中旬予定

施設HP：https://www.aquacity.jp/





■店舗情報

リニューアルオープンでは、全6店舗のうち「ひるがお」「頑者NEXTLEVEL」「三代目 博多 だるま」「手打ち中華 玉」の4店舗が入れ替わり、全国各地の名店が集う、新たな「東京ラーメン国技館 舞」をお届けいたします。リニューアルに関する詳細情報は後日発表となりますので、お楽しみにお待ちください。





＜リニューアル後：継続店舗＞

※改装期間中は継続店舗も全店舗休業いたします。

「札幌 みその」

味噌ラーメンスペシャル





「金澤濃厚豚骨ラーメン 神仙」

特製濃厚豚骨醤油らーめん





＜リニューアル後：入替店舗＞

「ひるがお」

塩らーめん ひるがお盛り

「頑者NEXTLEVEL」

つけめんDX





「三代目 博多 だるま」

月見ワンタンメン

「手打ち中華 玉」

特製中華そば



