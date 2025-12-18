¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿å¿¹°¡ÅÚ¤Î¥ì¥È¥í¥«¥ï¥¤¥¤À¤³¦¤¬ºÆ¤Ó¡ª1/7(¿å)¤«¤é¡Öone¡ìsterrace¡×Á´Å¹¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈLOVE°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ò´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥Ä(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÃÝ ·ò)¤Ï¡¢¡È¥«¥ï¥¤¥¤Ê¸²½¡É¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥Öー¥à¤Î¸½ºß¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¿å¿¹°¡ÅÚ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¡Ø¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈLOVE°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ò¡Öone'sterrace(¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹)¡×Á´Å¹¤Ç2026Ç¯1·î7Æü(¿å)～2·î11Æü(¿å)¤Î´ü´Ö¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈLOVE°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¡Ù https://tiny.cc/bsbw001
¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈLOVE°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
1960～70Ç¯Âå¤ËÆüËÜÃæ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º£¤â¤Ê¤ªÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿å¿¹°¡ÅÚ¡£º£Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î¹¥É¾¤ò¤¦¤±¡¢2026Ç¯¤âÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è»¨²ßÁ´ÈÌ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥È¥¢·¿¥Ö¥é¥ó¥É¡Öone'sterrace(¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹)¡×¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈLOVE°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¥¹¥¤ー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¡¢¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹¸ÂÄê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿80ÅÀ°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÂÔË¾¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¿·¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¡£¤×¤Ã¤¯¤ê¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢ÃË¤Î»Ò¤È½÷¤Î»Ò¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ç2,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥ß¥éー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥Á¤Ë¼ý¤Þ¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥ì¥Ã¥É¤É¤Á¤é¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¼è°·¤¤¾¦ÉÊ(°ìÉô)
¢£¡Ø¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈLOVE°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó¡Ù³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡ ¡§ 2026Ç¯1·î7Æü(¿å)～2·î11Æü(¿å)
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡¡ ¡§ one'sterrace(¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹)Á´Å¹ÊÞ
Å¹ÊÞ°ìÍ÷¡¡¡¡ ¡§ https://tiny.cc/rsbw001
¥Õ¥§¥¢¾ÜºÙURL¡§ https://tiny.cc/bsbw001
¸ÂÄê¾¦ÉÊ(¶ÒÃå)
¸ÂÄê¾¦ÉÊ(¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°)
¢£¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¥µ¥¬¥é»É½«¶ÒÃå¡Î¥Ö¥ëー¥°¥êー¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¡Ï¡¡¡¡¡¡³Æ\1,628
¤Ô¤ç¤³¤Ã¤È¥ß¥Ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Î¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢ÁëÊÕ¡Ï³Æ\1,738
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ
¢£¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Î½÷¤Î»ÒS¡¢ÃË¤Î»ÒS¡Ï³Æ\3,960
Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ(¿¥»É½«´Ì¥Ð¥Ã¥¸)
¢£¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ(°ìÉôÈ´¿è)
¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ\1,760
ÌÜÀ¹¤ê¤Î¸«¤ä¤¹¤¤¥á¥¸¥ãー¥«¥Ã¥×¡¡\1,298
2¥ëー¥à¥Ú¥ó¥±ー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³Æ\2,178
¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ\2,750
3¿§¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³Æ\880
¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥È¥ß¥Ë¥Ýー¥Á¡¡³Æ\770
¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¿¥»É½«´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡¡¡³Æ\770
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¸½ºß¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ²Ù¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹(²þÁõÅù¤Ë¤è¤êÅ¸³«¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹)¡£
¢¨¥Õ¥§¥¢³«»ÏÁ°¤Î¾¦ÉÊ¤ª¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥ß¥éー
¢£Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¸ÂÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥ß¥éー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ2,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥ß¥éー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿§¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£¿å¿¹°¡ÅÚ¤È¤Ï
Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶À¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ËÍ·³Ø¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤ËÎ¾¼ê¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¿å¿¹°¡ÅÚ¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²û¤«¤·¤¯¤Æ¿·Á¯¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶À¤ò¤º¤Ã¤È¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿¡£
²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥¸¥ã¥º²Î¼ê¡¦½÷Í¥¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ëµ©Í¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¢£¿å¿¹°¡ÅÚ¡ÖADO MIZUMORI WORLD¡×´ØÏ¢URL
ADO MIZUMORI WORLD ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.adomizumori.jp
¸ø¼°Instagram¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ @adomizumori
¸ø¼°X(µìTwitter)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ @adomizumorijp
¢£¤´·ÇºÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÉ½µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)ADO MIZUMORI(Ã»½Ì·Á (C) ADO)
¢¨Ç¤°Õ¡§¤´·ÇºÜ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¸¶¹Æ¤Î³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£