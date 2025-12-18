秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、名勝及び天然記念物指定の景勝地・長瀞で、こたつで暖を取りながら風光明媚な渓谷美を楽しむ「ぽかぽかこたつ舟」を、冬季限定で運航します。こたつを設置した和船は、約20分間、岩畳周辺の流れが穏やかな瀞場を周遊し、エメラルドグリーンに光り輝く川面をゆったりとかき分けながら進みます。こたつの中は昔ながらの豆炭あんかで温めています。澄み切った青空のもと、小鳥のさえずりなどに耳を澄ましながら、静かでダイナミックな長瀞渓谷を堪能できる、冬ならではのアクティビティです。

詳細は、下記のとおりです。









【「ぽかぽかこたつ舟」について】

営業期間： 2026年1月1日(木・祝)～2月28日(土)

受付時間： 10：00～14：00頃

乗船時間： 約20分

運航時刻： 随時運航(10～30分間隔)

乗船料金： おとな(中学生以上)1,100円 こども(3歳以上)700円

定休日 ： 無休

交通 ： 秩父鉄道 長瀞駅から徒歩3分(岩畳)

注意事項：

■気象状況(雨天・降雪・強風等)や荒川の増水・渇水等により運航を見合わせる場合があります。秩父鉄道ホームページまたはX(旧Twitter)にて、最新の営業情報をご確認ください。

https://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/pokapoka.html

https://x.com/nagatoro_line





ぽかぽかこたつ舟 イメージ1





ぽかぽかこたつ舟 イメージ2





■より安全にご乗船いただくため、救命胴衣(ライフジャケット)の着用をお願いしております。着用に同意されないお客様および着用できない方(身長60センチ未満のお子さま)については、ご乗船をお断りしております。

■ペットと一緒のご乗船はお断りしております。









◆ぽかぽかこたつ舟に関するお問合せ

ぽかぽかこたつ舟(長瀞ラインくだり本部)

TEL：0494-66-0950(9：00～17：00)