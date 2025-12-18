全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）は、2026年3月1日に「大江戸温泉物語わんわんリゾート 那須塩原」（以下、わんわんリゾート 那須塩原）をグランドオープンいたします。オープンに伴い、宿泊予約を12月18日（木）より開始いたします。「大江戸温泉物語わんわんリゾート」シリーズの関東エリアにおける出店は初めてとなります。公式サイト：https://x.gd/rLn87

首都圏から好アクセスを誇り、豊かな自然に恵まれたリゾート地、栃木県・那須塩原。この地に佇む「大江戸温泉物語Premium ホテルニュー塩原」の旧B&H館（ビューティー＆ヘルシー館）が、お部屋でのくつろぎ時間や食事時間も愛犬と一緒に過ごせる温泉宿「わんわんリゾート 那須塩原」として生まれ変わります。 近年のペットツーリズム市場の拡大と多様化するお客様のニーズにお応えするため、2025年2月にリニューアルオープンした「Premium ホテルニュー塩原」の1棟を、わんちゃんとそのご家族のための空間として一新しました。客室やレストラン、ドッグランに至るまで、館内のどこにいても愛犬と一緒にお過ごしいただけます。那須塩原の自然の中で、愛犬との絆が深まる特別な滞在時間をご提案します。

オープン日 ：2026年3月1日所在地 ：〒329-2921栃木県那須塩原市塩原705交通アクセス（車） ：東北自動車道 西那須野塩原ICより約25分予約方法公式サイト ：https://x.gd/rLn87電話 ：050-3615-3456（受付時間：9:00~19:00）

リニューアルポイント

■客室

全室がわんちゃんと宿泊可能な客室となっております。リニューアルに伴い、わんちゃんの足腰に負担がかからないよう客室の畳やカーペットなどを貼り替え、衛生対策のための「空間除菌脱臭機 ジアイーノ」も設置。あると便利なわんちゃん用のエチケットアイテムもご用意しております。 さらに、露天風呂付客室もご用意しておりますので、愛犬と同じ空間で、誰にも気兼ねすることなく湯あみを満喫いただけます。

※写真はイメージです

■わんわんラウンジ

チェックイン時や湯上りなどに自由にご利用いただけるわんわんラウンジでは、飼い主様には無料のドリンクを、わんちゃんには専用のおやつビュッフェをご用意しております。わんちゃんと一緒にゆったり過ごしながら、お客様同士の新たな出会いや交流が生まれる場としてもお楽しみいただけます。

※写真はイメージです

■レストラン

お食事の時間もわんちゃんと一緒にお過ごしいただけるよう、今回のリニューアルでレストランを改装。季節限定メニューを含む夕食・朝食ともに種類豊富なバイキングをお楽しみいただけます。また、わんちゃんには、ハンバーグプレートやポークソテーなどのお食事系から、ケーキなどのデザートまで、種類豊富な専用の別注わんちゃんグルメもご用意いたします。（有料）

※写真はイメージです

■館内施設

館内には、愛犬が楽しめる屋内ドッグランを2ヶ所新設いたします。広々とした2つのドッグランで、天候を気にせずのびのびと走り回ることができます。そのほかセルフグルーミングコーナーや旅の記念になるフォトスポットもご用意。特別な思い出作りと心からの癒しをご提供いたします。

※写真はイメージです

「大江戸温泉物語わんわんリゾート」シリーズとは

わんちゃんとの家族旅行を楽しむ温泉宿。わんちゃん同伴専用の温泉宿だから、ほかのお客様に気兼ねなく、わんちゃんとゆっくりお過ごしください。ドッグラン、わんわんラウンジ、フォトスポットなど、わんちゃんとの滞在を快適にする多彩な施設やアイテムをご用意。わんちゃんとずっと一緒の家族旅行をお楽しみください。詳細はこちら https://x.gd/2Svb3

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）■資本金 100百万円■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2025年12月現在）■URL https://www.ooedoonsen.jp/corporate/