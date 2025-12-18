大阪老舗テキスタイルメーカー株式会社コッカ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡田洋幸）は、2025年12月22日（月）より人気テキスタイルブランド「+HAyU fabric」「yui」「MUDDY WORKS」の3作家の受注販売を開始いたします。

KOKKAの想い｜ただの素材ではない、「心が動く布」を

KOKKAは、ホームソーイングやアパレル向けの生地、手芸・クラフト用品の企画から製造・販売までを一貫して手がけるテキスタイルメーカーです。布を起点に、人の暮らしや創作時間が少しでも楽しく、豊かになるように。そんな想いで、日々ものづくりに向き合っています。私たちが目指しているのは、ただの素材としての布ではなく「心が動く布」です。パッと見た瞬間に惹かれる柄、触れたときに感じる、ちょっとした高揚感 、「これで何をつくろう？」と想像が広がる余白。布そのものが、つくる人のアイデアを引き出す存在でありたい。そんな「面白さ」や「発見」が詰まった布を生み出すことが、私たちの原動力です。そんな私たちが現在、特に力を入れて取り組んでいるのが「作家とのコラボレーション企画」です。作家それぞれの研ぎ澄まされた世界観と、コッカの技術・想いを掛け合わせることで、手にするだけでワクワクするようなテキスタイルを生み出し続けています。

作家の紹介

今回は、これまでコッカとものづくりを共にしてきた3名の作家によるテキスタイルを受注販売いたします。

+HAyU fabric（ハユ ファブリック）

ワイヤーアート作家・小川 学氏の世界観をテキスタイルに。一本のワイヤーから生まれる動物や植物のラインを、そのまま布地に表現しています。シンプルながらも空間にリズムを生むデザインは、インテリアからファッションまで幅広いシーンで愛されています。

yui（ユイ）

絵描きでデザイナーの、一胗 綾乃さんとのコラボ生地です。自然や植物をモチーフに、季節の変化を感じる暮らしの中で感じたインスピレーションを布に落とし込んでいます。このテキスタイルが、誰かの日々に繋がっていきますように。そんな想いを込めて。結（ユイ） と 小さな町の名前 ユイ ２つの意味が込められ、「yui ( ユイ）」と名付けられました。

MUDDY WORKS（マディワークス）

泥染め作家・「MUDDY WORKS by Tomotake」は、トモタケ（朝武雅裕と朝武広子）によるテキスタイルブランドです。日々の暮らしで感じた感動や身近な愛おしさを原画に落とし込み、泥染や刺繍図案、切り絵や手描きの線で人の手の温もりを表現しています。洋服や小物、テーブルクロスなど暮らしに馴染み、記憶に残るテキスタイルを制作しています。

テキスタイル受注会の詳細

今回の受注は、企業様向けの受注販売となっております。作家ごとに受注期間が異なりますので、詳細につきましては下記よりご確認ください。+HAyU fabric 12/22～2/20の間yui by Ayano Ichiyanagi 12/22～2/20の間MUDDY WORK by Tomotake 1/26～3/31の間受注販売に関しては、こちらよりお問い合わせください。

企業コラボレーションや企画開発のご相談も受付中

https://www.kokka.co.jp/contact/

コッカでは今回のような作家コラボレーションに限らず、企業との共同企画、製品開発、OEMなど幅広いパートナーシップを行っています。作家の世界観・企画意図を丁寧にテキスタイルへ落とし込み、暮らしに自然となじむデザインとして仕上げることは、コッカの企画開発力の強みでもあります。長年培ってきた企画力・デザイン力・生産ネットワークを活かし、商品開発からプロモーション用ファブリックの制作まで、多様なご相談に対応可能です。「ブランドの世界観を表現する生地をつくりたい」「オリジナルの生地で商品を企画したい」といったニーズに合わせて、最適なご提案をいたします。コラボレーションや企画開発のご相談は、cocca公式ECサイトよりお気軽にお問い合わせください。＜お問い合わせ先＞https://cocca.ne.jp/pages/contact（企業コラボレーション・企画開発に関するご相談はこちらまで）＜ONLINE STORE＞コッカ直営 ONLINE SHOP：https://cocca.ne.jp/＜コッカ関連情報＞ホームページ：https://kokka-fabric.com/直営 ONLINE SHOP：https://cocca.ne.jp/Instagram（KOKKA fabric）：https://www.instagram.com/kokkafabric/Instagram（cocca）：https://www.instagram.com/cocca_textile/＜会社概要＞社名：株式会社コッカ代表者：代表取締役社長 岡田洋幸所在地：〒541-0051 大阪市中央区備後町2-4-6設立：1948年10月企業サイト：https://www.kokka.co.jp/