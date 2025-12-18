愛知県、アスリートのキャリア形成を支援するポータルサイト「あいちのアスリートキャリア支援サイト『アスサポweb』」開設
愛知県では、あいちのアスリートキャリア支援サイト「アスサポweb」を開設しましたのでお知らせします。
本サイトでは、今年度から新たに実施しているアスリートキャリア支援事業「アスサポあいち」(2025年8月19日発表済)の取組の紹介、アスリートと企業・団体のマッチング事例など、アスリートの支援に役立つ情報を発信します。また、「アスサポあいち」にご参加いただくと、アスリートと企業・団体が相互の情報を閲覧・検索できる機能も御利用いただけます。ぜひ「アスサポweb」をご活用いただき、「アスサポあいち」へのご参加をお待ちしております。
アスサポwebサイト キャプチャ
1.公開日
2025年12月17日(水)午前10時30分
2.ポータルサイトのURL
https://asusapo.pref.aichi.jp/
3.ポータルサイトの概要
(1)サイト名
あいちのアスリートキャリア支援サイト「アスサポweb」
(2)目的
・「アスサポあいち」の取組を紹介し、アスリートの支援に役立つ情報を広く発信することで、効果的に事業の周知を図る。
・「アスサポあいち」に参加しているアスリート及び企業・団体が、お互いの情報を閲覧・検索し、マッチングに必要な情報を容易に収集することができる。
(3)掲載情報、閲覧・検索機能
【主な掲載情報】
・「アスサポあいち」の取組内容
・アスリートと企業・団体のマッチング事例
・講座・イベント情報
【閲覧・検索機能】
・「アスサポあいち」に参加している企業・団体の情報(会社概要、アスリートへの支援内容等)を、どなたでも一覧で閲覧でき、条件を絞り込んで検索できます。
・「アスサポあいち」に参加している企業・団体は、トップページ右上のログインボタンから、マイページにアクセスすると、参加アスリートの情報(競技実績、今後のキャリアや目標に対する考え、企業・団体に期待する支援内容等)を閲覧・検索できます。
4.「アスサポあいち」へのアスリートの参加方法について
(1)応募条件
過去2か年度以降(2025年度は2023年度以降)に開催された、各種国際大会、全日本選手権、全日本学生選手権(インカレ)、全国高等学校総合体育大会(インターハイ)、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会等の全国大会以上の大会またはトップリーグに出場経験のあるトップアスリート及び指導者等
※現役を引退された方や、愛知県外在住の方も応募可。
※詳細については、「アスサポweb」の「よくあるご質問」を御覧ください。
(2)応募方法
以下の申込フォームから、必要事項(参加者の氏名、連絡先等)を入力のうえ、お申し込みください。
【申込フォーム】
https://forms.office.com/r/upA2w8AQn9
(3)募集期間
2025年8月19日(火)から2026年2月27日(金)まで(募集期間を延長しました)
(4)参加費
無料
(5)その他
新たに「アスサポあいち」に参加いただいたアスリートにつきましては、アスリート向けキャリア支援講座はアーカイブ配信での受講となります。
※今年度の企業・団体の募集は申込多数のため、終了しています。
5.問合せ先
「アスサポあいち」の事業及び「アスサポweb」に関すること
愛知県スポーツ局競技・施設課 競技スポーツグループ(担当：小澤、榎本)
電話 ： 052-954-6797(ダイヤルイン)
メール： kyougi-shisetsu@pref.aichi.lg.jp
「アスサポあいち」の参加に関すること
アスリートキャリア支援事業事務局(株式会社パソナ内)
電話 ： 052-990-6476(平日午前9時から午後5時30分まで)
メール ： aichi-athlete@pasona.co.jp
問合せフォーム： https://forms.office.com/r/HyErexENkb
【参考】「アスサポあいち」の概要(2025年8月19日発表済)
1.事業目的
競技活動と仕事の両立を目指すアスリートと、アスリートを採用・応援したい企業・団体とのマッチングを支援する。
2.事業内容
(1)アスリート向けキャリア支援講座の開催
(2)企業・団体向けアスリート人材活用講座の開催
(3)マッチングイベントの開催
(4)その他(無料コンサルティング等の実施、Instagramでの情報発信)