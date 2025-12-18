愛知県では、あいちのアスリートキャリア支援サイト「アスサポweb」を開設しましたのでお知らせします。

本サイトでは、今年度から新たに実施しているアスリートキャリア支援事業「アスサポあいち」(2025年8月19日発表済)の取組の紹介、アスリートと企業・団体のマッチング事例など、アスリートの支援に役立つ情報を発信します。また、「アスサポあいち」にご参加いただくと、アスリートと企業・団体が相互の情報を閲覧・検索できる機能も御利用いただけます。ぜひ「アスサポweb」をご活用いただき、「アスサポあいち」へのご参加をお待ちしております。





アスサポwebサイト キャプチャ





1.公開日

2025年12月17日(水)午前10時30分









2.ポータルサイトのURL

https://asusapo.pref.aichi.jp/









3.ポータルサイトの概要

(1)サイト名

あいちのアスリートキャリア支援サイト「アスサポweb」





(2)目的

・「アスサポあいち」の取組を紹介し、アスリートの支援に役立つ情報を広く発信することで、効果的に事業の周知を図る。

・「アスサポあいち」に参加しているアスリート及び企業・団体が、お互いの情報を閲覧・検索し、マッチングに必要な情報を容易に収集することができる。





(3)掲載情報、閲覧・検索機能

【主な掲載情報】

・「アスサポあいち」の取組内容

・アスリートと企業・団体のマッチング事例

・講座・イベント情報





【閲覧・検索機能】

・「アスサポあいち」に参加している企業・団体の情報(会社概要、アスリートへの支援内容等)を、どなたでも一覧で閲覧でき、条件を絞り込んで検索できます。

・「アスサポあいち」に参加している企業・団体は、トップページ右上のログインボタンから、マイページにアクセスすると、参加アスリートの情報(競技実績、今後のキャリアや目標に対する考え、企業・団体に期待する支援内容等)を閲覧・検索できます。









4.「アスサポあいち」へのアスリートの参加方法について

(1)応募条件

過去2か年度以降(2025年度は2023年度以降)に開催された、各種国際大会、全日本選手権、全日本学生選手権(インカレ)、全国高等学校総合体育大会(インターハイ)、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会等の全国大会以上の大会またはトップリーグに出場経験のあるトップアスリート及び指導者等

※現役を引退された方や、愛知県外在住の方も応募可。

※詳細については、「アスサポweb」の「よくあるご質問」を御覧ください。





(2)応募方法

以下の申込フォームから、必要事項(参加者の氏名、連絡先等)を入力のうえ、お申し込みください。

【申込フォーム】

https://forms.office.com/r/upA2w8AQn9





(3)募集期間

2025年8月19日(火)から2026年2月27日(金)まで(募集期間を延長しました)





(4)参加費

無料





(5)その他

新たに「アスサポあいち」に参加いただいたアスリートにつきましては、アスリート向けキャリア支援講座はアーカイブ配信での受講となります。

※今年度の企業・団体の募集は申込多数のため、終了しています。









5.問合せ先

「アスサポあいち」の事業及び「アスサポweb」に関すること

愛知県スポーツ局競技・施設課 競技スポーツグループ(担当：小澤、榎本)

電話 ： 052-954-6797(ダイヤルイン)

メール： kyougi-shisetsu@pref.aichi.lg.jp





「アスサポあいち」の参加に関すること

アスリートキャリア支援事業事務局(株式会社パソナ内)

電話 ： 052-990-6476(平日午前9時から午後5時30分まで)

メール ： aichi-athlete@pasona.co.jp

問合せフォーム： https://forms.office.com/r/HyErexENkb









【参考】「アスサポあいち」の概要(2025年8月19日発表済)

1.事業目的

競技活動と仕事の両立を目指すアスリートと、アスリートを採用・応援したい企業・団体とのマッチングを支援する。





2.事業内容

(1)アスリート向けキャリア支援講座の開催

(2)企業・団体向けアスリート人材活用講座の開催

(3)マッチングイベントの開催

(4)その他(無料コンサルティング等の実施、Instagramでの情報発信)